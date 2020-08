Egyre kiemelkedőbb a helyi termékek szerepe Békésben

A kormány kampányt indít a magyar termékek népszerűsítése érdekében, míg lokális szinten az önkormányzatok, kulturális és civil szervezetek dolgoznak azért, hogy a lehető legtöbben válasszák a helyi-, illetve hazai különlegességeket.

Térségünkben több településen is évek óta sokat tesznek a helyi termékek­ érdekében. Dr. Görgényi Ernő­, Gyula polgármestere elmondta, a városban elérhető Mézkuckó is ezt a célt szolgálja­, de a várfürdőben, illetve az Almásy-kastélyban is elérhetőek a város különlegességei­.

Haász Ferenc, a Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület elnöke kiemelte, a Gyula belvárosában található Mézkuckót azért hívták életre az önkormányzattal közösen, hogy népszerűsítsék a helyi, a Békés megyei mézeket. Hat méhész heti turnusokban dolgozik mindezért.

– Az érdeklődés jelentősnek mondható, a látogatók mintegy 60 százalékát turisták, 40 százalékát a gyulaiak és Békés megyeiek alkotják – hangsúlyozta kérdésünkre Haász Ferenc.

– Átlagosan 6-8-féle mézet kóstolhatnak a betérők, illetve természetesen vásárlásra is lehetőség nyílik. Az országban egyébként alig egy-két helyen érhető el folyamatos mézkóstolás, ez adja a kuckó egyik különlegességét. Emellett szervezett programokkal is igyekeznek közelebb hozni a hivatást és persze az ínyencséget, az iskolai csoportok például megismerhetik a méhkaptárat vagy a méhészeti eszközöket. A helyiséget az önkormányzat biztosítja az egyesület számára.

Különös figyelmet fordít a helyi termékekre a kiállítóhelyeket is működtető ­Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Fábián­ Tamás kommunikációs vezető lapunknak elmondta, az Almásy-kastélyban a gyertyafényes tárlatvezetést követően gyulai sört, pálinkát, sütemény, kolbászt és sajtot kóstolhatnak a résztvevők. Az általuk működtetett Rondella teraszon és Kastély kávézóban ugyancsak helyi italok, valamint sütemények viszik a prímet. Ajándékboltjukban pedig szintén ott vannak a már említett italok, az önkormányzati tulajdonú Gyulahús termékei, a mézek és a fürdővárosi kézművesek portékái.

Békésen még a járványhelyzet alatt hoztak létre egy virtuális piacteret, amelyben önkéntes alapon szerepelnek a helyi termelők. Az adatbázisból minden érdeklődő megtudhatta, hogy ki és milyen terméket, terményt állít elő, azok hol vásárolhatók meg, illetve­ vállalnak-e kiszállítást. A termelőket a Facebookon, a helyi médiumokban egyaránt bemutatták, a Békés Tv pedig kisfilmet készített róluk­.

– Programunk megvalósításában kiemelt szerepet szánunk a helyi termékek népszerűsítésének. Ennek egyik lépése volt a virtuális piactér megteremtése – fogalmazott Polgár Zoltán.

– Kálmán Tibor polgármester és Tarkovács István, a Békési Kisgazdakör elnökének megállapodása értelmében megszülethet a Békési Termék Védjegy. Emellett őszre kidolgozunk egy újabb programot annak érdekében, hogy a városban termelt és készített terményeket, termékeket még többen megismerjék. A szakmai anyag egy-két héten belül összeáll, amit az érintettekkel történt egyeztetést követően, a véleményük beépítése után el is kezdünk megvalósítani.