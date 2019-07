Egymilliomodik látogatóját köszöntötte az AquaPalota

Pammer Istvánné és unokája, Styr Kevin szinte pontosan 10 órakor érkezett meg a Gyulai Várfürdőbe, ahol nem kis meglepetésükre dr. Görgényi Ernő és Kun Miklós köszöntötte őket azzal a hírrel, hogy a fiatalember az AquaPalota egymilliomodik látogatója. Mint megtudtuk, a jubileumi vendégek eredetileg nem is azon a bejáraton akartak jegyet váltani a fürdőbe, ami végül a szerencsét hozta számukra.

– Utóbbi időben szinte hetente járunk a fürdőbe és az AquaPalotába – árulta el a nagymama, míg Kevin kérdésünkre elmondta, a magas csúszdákat, a hatalmas csobbanásokat kedveli leginkább az élményfürdőben, és azt, hogy lehet egy kicsit búvárkodni. Nagymamája, igazi nagyszülőként elárulta, hogy számára Kevin öröme a legfontosabb. Mint hozzátették, általában jönnek-mennek a strandon, nem csak a fedett családi komplexumot, de a többi attrakciót is felkeresik.

Dr. Görgényi Ernő a gyulai vár 1566-os ostromáról szóló Sólyom a viharban című regényt, míg Kun Miklós az AquaPalotába és az Almásy-kastélyba szóló belépőket, valamint a Gyulahús ajándékcsomagját nyújtotta át Styr Kevinnek.

A polgármester elmondta, az AquaPalotát 2013-ben adták át, míg azt megelőzősen 1984-ben épült utoljára új létesítmény, a kupolás medence a várfürdőben.

– A beruházás legfőbb célja az volt, hogy csökkentsük a szezonalitás hatásait, hogy a nyári időszakon kívül is többen kereshessék fel a létesítményt – ecsetelte. – Elképzeléseink közé tartozott a gazdálkodás még kiegyensúlyozottabbá tétele, és a városba érkező vendégforgalom növelése a holt időszakban. Az AquaPalota maximálisan teljesítette az elvárásokat, már az első teljes évben több volt a látogató, a bevétel és a nyereség is a tervezettnél. A polgármester rámutatott, az Almásy-kastély átadása is hasonló jelentőségű volt, a két beruházásnak köszönhetően néhány év alatt duplájára nőtt Gyulán a vendégéjszakák száma.

Kun Miklós kérdésünkre elmondta, az AquaPalota látogatóinak legnagyobb része Budapestről és a kelet-magyarországi nagyvárosokból érkezik. Kitért arra, hogy 2016-ban és 2017-ben is 188 ezren, míg 2018-ban 201 ezren váltottak jegyet a családi élményfürdőbe.

Dr. Görgényi Ernő és Kun Miklós kiemelték: folytatni kívánják az attrakciók fejlesztését. Terveik között szerepet a vízi gyerekparadicsom rekonstrukciója és bővítése, a csúszdás medence felújítása és a termálvízfelületek bővítése. A Várfürdő szakmai anyaga az első körben 15 millió forintot nyert a koncepciótervek kidolgozására, amelyek már el is készültek. Most a második körös döntésre várnak, amivel 320 millió forintot nyerhetnek a konkrét tervek kidolgozására.