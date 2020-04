Egymillióan nézték már meg a csabai középiskolás videóit

Egymillió ember volt kíváncsi legnépszerűbb videójára és a minap elérte a százezer feliratkozót, pedig csak most kezdte a középiskolát a békéscsabai youtuber, Kása Roland, azaz Rolix. A fiatal Minecraft-játékos fontosnak tartja azt, hogy minőségi és szórakoztató tartalmat gyártson követőinek. Hírportálunknak elmesélte, hogyan kezdett bele a videózásba, mik azok a tartalmak, amiket nem szeret az interneten és arról is beszélgettünk, hogy mik a jövőbeli tervei, meddig szeretne videókat gyártani.

– Az, hogy valaki videójátékokkal játszik fiatalon az nem meglepő. Még az sem, ha valaki Minecraftozik, hiszen ma ez az egyik legnépszerűbb játék. De nem mindenkiből lesz youtuber. Mi a te történeted, hogy indultál el ezen az úton?

– A barátommal kezdtem el videózni. Építettünk érdekes dolgokat a játékban és úgy gondoltuk, hogy szeretnénk megmutatni más embereknek is. Később már egyedül folytattam, és 2017-ben feltöltöttem az első videót a csatornámra.

– De gondolom nem egy hét alatt építetted fel a mára százezer feliratkozóval büszkélkedhető csatornádat…

– A legeleje a legnehezebb. Kisebb, családias közösséget kellet kialakítani a csatornán, hogy egy idő után felkapott legyen az, amit csinálok. A legfontosabb az volt, hogy jó címszóval töltsem fel a videókat azért, hogy aki keresi, megtalálja. Ahhoz, hogy a Youtube felajánlja a videóimat másoknak, el kellett érnem legalább a tízezres követőszámot. Türelmesnek kellett lennem, a mohóság miatt sok videós veszítette már el azt, amit korábban felépített.

– A „Minecraft íratlan szabályai” videósorozatoddal futottál be, aminek első részét több mint egymillióan látták.

– Igen, meglepően sok emberhez eljutott az a videóm, és rá kellett jönnöm, hogy ez nem véletlen. Amint ez megtörtént, elkezdtem hozzá hasonló stílusban szerkeszteni a tartalmaimat, amik végül állandó nézőtábort hoztak.

– Nagyon igényesek a videóid. Látszik, hogy sok munka van bennük.

– Tényleg komoly munka van a tartalomgyártással. Felvétellel, szerkesztéssel körülbelül 10-12 óra alatt készül el egyetlen videó. Fontos célom, hogy a befektetett munka meglátszódjon, ezáltal észrevehetőek legyenek a különbségek a sok minősíthetetlen csatorna, és az én csatornám között.

– Hol tanultál meg ilyen jól bánni a vágóprogrammal?

– Kezdetben egy barátom segített, majd teljes mértékben magam próbáltam fejleszteni a tudásomat Youtube-os oktatóvideókkal.

– Sok embernek vagy a példaképe, neked van akire felnézel?

– A magam útját járom és a saját videóim gyártása elég sok időt visz el ahhoz, hogy mások tartalmait rendszeresen kövessem.

– Akkor már minden csínját-bínját ismered ennek a szakmának.

– Én úgy gondolom, hogy mindig van mit fejleszteni és mindig van egy magasabb szint, amire el lehet jutni.

– Szoktál találkozni a rajongókkal? Közönségtalálkozót tartottál már?

– Eddig még csak rendezvényekre hívtak meg, ha minden igaz ezekből a jövőben egyre több lesz. Eddig egyszer mentem el, a Mineshow-ra, még januárban. Sajnos sok rendezvény elmaradt. Későbbi tervem, hogy egyszer Békéscsabán csinálok egy közönségtalálkozót.

– Ez a járvány neked is rosszkor jött, a rajongókkal való személyes találkozó a következő szint lehet a „Youtube-karrieredben”. Egyébként sok magyar Minecraft videógyártó van?

– Jelenleg nagyjából 10-15 felkapott youtuber van, aki ezzel foglalkozik. Többségük már elérte a százezer feliratkozót, de vannak olyanok, akik már több százezer követőnél járnak.

– Ugyanazok az emberek néznek titeket?

– Nem feltétlenül. Ugyanazzal a játékkal játszunk, de én úgy érzem betöltöttem egy űrt a videóimmal, hiszen én tanácsokat adok, minőséget szolgáltatok, miközben igen sokan értelmetlen tartalmakat töltenek fel. Sajnos őket is napi szinten több tízezren nézik, miközben a hozzájuk hasonlók inkább rosszra tanítják a fiatalabb gyerekeket. Ezért fontos a szülők odafigyelése is.

– Mitől rosszabbak azok a csatornák?

– Nem adnak át tudást és igénytelenek a videóik, látszik, hogy nem fektetnek bele kellő munkát. Feltöltik a videót, adnak egy kattintásvadász címet, egy olyan képpel ami felhívja a figyelmet. Jelenleg ez az egyik legnagyobb baj a magyar youtube-világgal.

– Ezek ráadásul a szülők szemében is igen rossz képet festenek a játékról…

– Igen, ezeknek a videóknak köszönhetően a Minecraftot gyerekesnek tartják, sőt, károsnak. Valójában ez a játék kreativitásra ösztönzi a fiatalokat és jó közösségi élményeket ad.

– Ha már a szülőket szóba hoztam, nálad otthon hogyan állnak hozzá a Youtube-ozáshoz?

– Anyukám szerint túl sokat vagyok a gép előtt. Ennek ellenére nem ment a tanulás rovására a videózás, mindig kitűnő tanuló voltam, a versenyeken eredményesen szerepeltem. Ha az iskolában nem így teljesítettem volna, akkor jobban le lettem volna kontrollálva, de így elfogadta, hogy ezt szeretem csinálni, és büszke rám.

– Gondolom van benne egy ambivalens érzés. Bár sokat ülsz a gép előtt, ez mégis produktív, és van olyan videód, amit már egymillióan néztek meg.

– Neki is és nekem is nehéz belegondolni, hogy a számok mögött emberek vannak. Ahogy növekszik a szám, nő az a nyomás, ami folyamatosan késztet az újabb és újabb tartalmak gyártására. A nézők a kérdéseikre is elvárják a választ, mindre már képtelenség reagálni, mert akkor egész nap azt csinálhatnám.

– Akkor ebből már ki se lehet lépni egyik napról a másikra?

– A kilépés kérdése érdekes, én diák vagyok, a tanulás az első és a kettőt összeegyeztetni egyre nehezebb.

– Ráadásul ebben az évben kezdted középiskolás tanulmányaidat a a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnáziumban. Amúgy a suliban tudják, hogy te youtuber vagy?

– Az osztályban tudják, de a suli többi diákja is néha odaköszön nekem, hogy „Csá Rolix”, de ami jobban meglepett, hogy Békéscsaba utcáin is a szemem sarkából látom, hogy rám mutatnak, sugdolóznak.

– Azért ez jól esik, vagy nem?

–Igen, de ha ez elfajulna és túl sokan jönnének oda hozzám egyszerre, akkor már frusztráló lenne. Viszont az egyéni dedikálások kérését mindig örömmel teljesítem.

– Ki tudja, főként akkor, ha tényleg tovább folytatod a videózást és megsokszorozod a nézők számát…

– Próbálom fenntartani a felkapottságot, hiszen nehéz és hosszú munka volt, hogy felépítsem ezt a csatornát. Heti egy videó szükséges ahhoz, hogy ne essen vissza nézettség és a feliratkozók száma. Én úgy érzem, sőt, kijelenthetem, hogy ezt a hobbit mindig örömmel fogom csinálni.

– Mennyi feliratkozó után mondanád azt, hogy ez már több mint egy hobbi? Leszel főállású tartalomgyáras?

– Én alapvetően másból szeretnék megélni, éppen ezért is a legnehezebb szakon tanulok az iskolában. Az, hogy a videógyártás a „főállásom” legyen, az nem tartható hosszú távon.

– Fel vagy rá készülve, hogy egyszer elköszönsz a rajongóidtól?

– Hogyha egyszer eljön az idő, hogy munkába állok és hanyagolnom kell a videózást, akkor természetesen készen fogok rá állni, de remélem ez még soká lesz.

– Kicsit előre haladtunk, addig azért még lesz jó pár videód. De gondolom nem lehet mindig ugyanazt csinálni, vannak terveid, hogy a csatorna milyen irányba megy tovább?

– Hamarosan kipróbálok új dolgokat, vannak terveim, amik nem feltétlen a játék körül forognak. Úgy érzem, hogy a Minecraft-os videókkal már a játékos berkekben maximalizáltam a közönséget. Aki Minecraftal foglalkozik, az valószínűleg néz engem, tehát ideje kilépnem a komfortzónámból és új közönséget toborozni. Erre volt már próbálkozásom, például amikor az online oktatásról csináltam videót. Bármibe is kezdek, később is a legfontosabb az lesz számomra, hogy tudást, vagy minőségi szórakozást nyújtsak a nézőimnek.