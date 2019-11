Egyeztetnek a volt gyermekkórház jövőjéről

Lakásokat alakítana ki orvosok és egészségügyi dolgozók számára Gyulán, a korábbi Kárpát utcai gyermekkórházban az önkormányzat a szaktárcával együttműködésben.

Korábban a gyermekkórház a gyulai kórház központi tömbjétől kilométerekre működött. Szakmai szempontok miatt is fontos volt, hogy az osztály a szülészet közvetlen közelében működjön, ezért is költöztették be a Semmelweis utcába – szólt az előzményekről Kónya István alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője. Mint elmondta, a költözésről szóló első hírek után azonnal tárgyalásokat kezdeményeztek, hogy a Kárpát utcai épület semmiképpen ne maradjon kihasználatlanul.

– Természetesen nagyon örültünk a változásnak, hiszen fontos, hogy a szülészet és a gyermekosztály minél közelebb legyen egymáshoz – ecsetelte. – Ugyanakkor mindez egy komoly feladatot, kihívást is jelent, és sürgeti, hogy minél előbb megoldást találjunk a városképi szempontból is jelentős ingatlan sorsával kapcsolatban. Tudjuk, hogy egy-egy épület, amely üresen áll, viszonylag gyorsan pusztulásnak indul.

A részletekkel kapcsolatban Kónya István kiemelte, az ingatlan nem önkormányzati, hanem állami tulajdonban áll.

– Nem titok, hogy meg is történtek az első egyeztetések a kérdésben a szakminisztérium bevonásával – fogalmazott az alpolgármester.

– Úgy gondoljuk, hogy az lenne a legjobb, ha az egykori gyermekosztály továbbra is az egészségügyet szolgálná. A legideálisabb megoldásnak azt tartanánk, ha szakdolgozóknak, rezidenseknek, kórházi dolgozóknak alakítanánk ki lakásokat. Váro­sunk szempontjából rendkívül lényeges, hogy központi megyei kórház működik itt. A Kárpát utcai épület fejlesztése, az említett lakások kialakítása pedig hozzájárulhatna az orvosi, egészségügyi dolgozói létszám megerősítéséhez. Ha megtörténne az átalakítás, számos fiatal szakember számára lehetne a lakhatást ilyen módon biztosítani.