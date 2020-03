Egyedi emlékművel hirdetik az eseményt

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra már készülnek az orosházi és a környékbeli katolikus hívek. Legutóbb 1938-ban volt hasonló világesemény hazánkban, akkor Orosházán egyedülálló módon emlékművet is állítottak. Az idei készülődésről, az emlékhelyről beszélgettünk a Jézus Szíve Plébánián Iványi László kanonokkal.

Adódik a kérdés, mit jelent a ma emberének ez a szó: eucharisztikus?

– Idén szeptember 13–20. között tartják Budapesten a világeseményt. Az 1881 óta rendszeresen megszervezett egyhetes nemzetközi rendezvényen a katolikus egyház tanítása szerint az oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust hirdetik és ünneplik. Jézus szeretete beletestesül a kenyérbe, borba, ahogy a XXI. század embere is, ha ajándékoz, akkor nem a tárgyi valóság, hanem az ajándékozó szeretetét kell, hogy észrevegyük, értékeljük. Ilyen egyszerű hasonlattal szeretném érzékeltetni a lényeget. Arra is kiváló lehetőség ez a kongresszus, hogy felkeltse az emberekben a hit erejét, gyakorlásának az igényét, 80 év után idén ismét lesz erre alkalom.

Iványi László elmondta, a készülődés már 2019-ben elkezdődött egyházuknál:

– Megelőző programjaink egyike volt, amikor napokig Orosházán találkoztunk azzal a vándorkereszttel, ami 3,2 méter magas és a magyar szentek ereklyéivel díszített. Folyamatosan vándorol hazánkban és a határon túl a nagyobb közösségekhez is eljutva, s hirdetve ennek a világeseménynek a jelentőségét. Lelki programokat szerveztünk. Szentbeszédeimben azóta is napirenden van a szeptemberi világtalálkozó, amire már sokan regisztráltunk.

A plébános elmondta, idén Orosházán nem lesz elsőáldozás: – A szeptemberi egyházi esemény első napjának a programjára hirdetett misén országos elsőáldozást terveznek, oda készülnek a mi gyermekeink is. A felnőttekkel pedig a zárórendezvényre utazunk, együtt. A pápa látogatására is van esély – tette hozzá, és elmesélte, hogy Ferenc pápával még nem, de II. János Pál pápával személyesen is találkozott.

– Meghatározó élménye volt mindez az életemnek, amiért hálát is adok. Nem volt hiábavaló, hogy tanultam lengyelül. Ugyanis a pápa szülőhelyén, Lengyelországban volt alkalmam találkozni és beszélgetni vele.

Az orosházi katolikusok méltán büszkék arra, hogy 1921-ben elhelyezték templomuk alapkövét Jézus Szíve főünnepén. A Széchenyi téren álló templomuk mellett lévő parkban olyan emléket állítottak 1938-ban, ami országosan egyedülálló.

– Jézus Szíve tiszteletére épült katolikus templomunk kertjében 1938-ban, Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából és a budapesti eucharisztikus világkongresszus emlékére gyönyörű pietát állítottak fel az egyházközség hívei a templom bejáratától balra, a templomkertben – mutatta a helyszínen a kanonok.