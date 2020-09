Egyed lett az igyadból Csabán, evésre buzdítottak mindenkit

Tízszer rendezték meg Mácsai Sándor ötletgazda főszervezésében Békéscsabán a május 19-ei Ivó napi, Tavaszi Szesztivált. Idén a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke a tagsággal együtt váltott, és kedden este az igyadról Egyedre tették át a hangsúlyt. Vagyis Egyed napján tartottak közösségi rendezvényt a Magyar–Szlovák Korlátozott Fogyasztású Társaság ajánlásával.

Több mint százan vették a lapot, vagyis fogadták el a meghívást az Egyed napi mulatságra. A program címe Magyar-Szlovák Gasztrobbanás volt, a vígjáték két helyszínen, két felvonásban zajlott. Az evangélikus nagytemplom mögötti Öreg-házból fáklyákkal vonultak át a résztvevők a Szlovák Kultúra Házának udvarára.

– Gyakorló nagyapaként ránéztem a naptárra, hogy mikor kezdődik a tanév. Azt láttam, hogy szeptembere elseje kedd, és ez egyben Egyed napja. Az Ivó-napot a koronavírus miatt nem rendezhettük meg májusban, de jött helyette Egyed – hangsúlyozta a főszervező. – Bojczán István barátommal, a Békéscsabai Jókai Színház műszaki csoportvezetőjével is beszélgettem előzetesen az ötletről – ecsetelte Mácsai Sándor. – Azt mondta, nem is lehet más az esemény díszlettervezője, mint Egyed Zoltán, akinek ez a munkaterülete a színházban is. Az Öreg-házban berendezte a kerthelyiséget, ahova bevonult Eddmár király és kísérete. A király, Tomanek Gábor színművész – nevéhez illően – evésre buzdított mindenkit. Ahogy mondta, a megjelenteket a megérkezés után ugyan némi éheztetésre fogták, de csak azért, hogy megjöjjön az étvágyuk a sok-sok finomságra, ami Egyed napjához méltó.

Mielőtt azonban az ételkóstolóra sor került volna, jött az Életkóstoló című műsor Dinnyés József daltulajdonos nosztalgia slágereivel. Megérkezett az Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa, nem üres kézzel, hanem borokkal. És a V.I.P.-ről sem szabad megfeledkezni.

A kolbászkarikák Varga István Pista minőséget képviseltek. Knyihár Mihály kolbászokat készítő csabai kistermelő is villantott termékeivel az Öreg-ház udvarán, de az ő, illetve portékájának szerepe áttevődött a Szlovák Kultúra Házának udvarára. A hosszú utat, ami lehetett vagy száz méter, fáklyás felvonulás keretében tették meg az Egyed nap elhivatott résztvevői.

Krajcsovics Hajnalka, a Szlovák Kultúra Házának igazgatója tárt karokkal várta kollégáival együtt a menetet. Igazi szlovákos vendéglátást biztosítottak juhtúrós és káposztás sztrapacskával, káposztás pogácsával. Mindez azonban csak az ízelítőt jelentette a főételhez, a ház aznapi, egyedi étkéhez. Ez haluskaleves volt csabaiasan, majd Knyihár-féle sült kolbász párolt káposztával és friss kenyérrel. Jó ételhez szólt a nóta, EGYED–EM – begyedem –tengertánc című műsorukkal lépett a táncosléptű közönség elé Lustyik István és zenekara. Azok a vendégek, akik a vacsorát tánc közben lemozogták, egy kis pótlást is kaptak kolbászból és kedvenc slágereikből.

Krajcsovics Hajnalka szól arról, hogy a járványügyi előírásokat ezen a rendezvényem is maximálisan betartották, és ugyanígy lesz ez a további programjaikon is. Szeptember 10-től négy napon át szlovák-cseh sörkertté alakult az udvaruk, és bár az Egyed nap már elmúlt, de gasztronómiai különlegességekben akkor sem lesz hiány. A békéscsabai származású Orvos Miklós – aki sörsátrakkal és Bohumil Hrabal cseh író kedvenc ,,komlószörpjeivel érkezik” – elmondta, a négy nap alatt kiderül, hogy a pince hatodik lépcsőjén meleg, a hatodikon már túl hideg, ezért a hetedik lépcső az ideális a sör hőmérsékletének.