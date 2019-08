Egy vitorlázó repülő szállt be a Szarvasi Tessedik Múzeum ablakán

Egy repülő szállt be a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum ablakán. Bár az intézmény épületének nagyszabású felújítási folyamata a végén tart, a „légből kapott” látványosság nem képezi állandó részét majd a múzeumnak, hiszen az a pénteken este megnyitott IV. Szarvasi Képzőművészeti Tárlat idejére kapott csupán helyet az első emeleti ablakban.

Kiállítás ilyen sokrétűen nem röpdöste még körbe a repülés témáját, amely ezúttal a tárlat tematikáját adta. Már messziről jól kivehető volt annak mustársárga vitorlázónak a fara, amely a múzeumépület első emeleti ablakából kandikál ki. Az épület előtti téren 14 órától a Magyar Honvédség, a Szarvasi Járási Rendőrkapitányság és a Szarvasi Tűzoltóság állománya is kivonult toborzás céljából, így többek között az ejtőernyő összehajtásának technikáját is el lehetett lesni.

18 órától a Szolnoki Légierő Zenekara és Szarvas Város Fúvószenekara adott közös koncertet a szomszédos Evangélikus Ótemplomban, majd ezt követően a múzeumban nyitották meg hivatalosan a tárlatot, így akik eddig a pontig végigkísérték az eseményeket, azok immár többek között a repülőgép orrát is közelebbről szemügyre vehették.

Szuhaj György, a program egyik ötletgazdája és szervezője elmondta, a kiállítás 15 éve a szarvasi alkotók tárlataként indult, majd négy évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a város határait túllépve az egész ország területéről várják a műveket.

Érkeztek is szép számmal alkotások. A bemutatott festmények, fotók és szobrok mindegyike egyedi módon közelíti meg a repülés témakörét, így a levegőbe lendülő szarvas fotója, valamint a képzeletnek tág teret kínáló légies szobor mellett jól megfér a repülőgép ablakára mintázott képkeretben helyet foglaló tájképek sorozata is. A kiállítás a Szilvanapok végéig látogatható, a vitorlázó azonban augusztus közepétől visszakapja majd szárnyait és hazarepül.

Szárnyaszegett, de repülőképes

Takács Miklós katonai repülőmérnöktől megtudtuk, az E-31 Esztergom típusú gép a ’60-as években készült Rubik Ernő repülőgéptervező közreműködésével.

– Teljes súlya 230 kilogramm, ám a szárnyait nem hoztuk el, mivel az nagyon sok helyet foglalt volna. Készítettünk neki egy állványt, majd egy daruval emeltük be a jelenlegi helyére, ahol több ponton is rögzítettük, valamint súlyokat is használtunk a megfelelő stabilitás érdekében – árulta el Takács Miklós. Megtudtuk, a masina repülőképes. Az oldalán lévő felirat jelzi a lajstromszámát, így még az is meglehet, hogy a kiállítás végeztével, szárnyakkal felszerelve a levegőben is szemügyre lehet majd venni.