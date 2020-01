Egy új kisbuszra nyertek forrást Körösújfalun

A Magyar Falu Programban 15 millió forintot nyert az önkormányzat egy vadonatúj kisbusz beszerzésére, a jármű révén pedig a falugondnoki szolgálat beindítására – mondta Szabó Csaba polgármester.

Eddig is volt hasonló jellegű szolgáltatás a településen, de most szervezett keretek között valósulhat meg, és kapnak rá állami forrást is, nem csak saját pénzből kell állni.

Az engedélyeztetés folyamatban van, a falugondnoki szolgálatot egyelőre a régi kisbusszal indítanák be. Az újonnan érkező járműre megvan a pénz, de a beszerzésre várni kell, le kell folytatni a szükséges eljárásokat. A régi kisbuszt is megtartaná az önkormányzat, azzal azokat a feladatokat látnák el, amikre a falugondnoki szolgálatban nincs lehetőség.

A szolgáltatást fontosnak nevezte Szabó Csaba, hiszen annak révén viszik a gyerekeket iskolába – mini bölcsőde és óvoda van a faluban –, kocsival viszik az időseket és a betegeket háziorvoshoz, ha a településen aznap nincs rendelés. A falugondnok segít kiváltani a recepteket, beszerezni a gyógyszereket, részt vesz az ebédek kiszállításában, a kocsival támogatják a civil szervezeteket.