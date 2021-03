Egy modern szemüveg nem csak szép, hanem okos is

Furcsán hangzik, mégis igaz, hogy egy mai szemüvegnek nem elég tetszetősnek lennie, annál többet kell nyújtania. A rohanó világunk egyik sajátossága, hogy amikor egy pillanatra meg is állunk, akkor is leginkább egy képernyő előtt tesszük ezt, aminek bizony rövid- és hosszú távú egészségügyi következményei vannak.

Óvja a szemünk egészségét

Sokan hordanak üveglencsés szemüveget pusztán a divat kedvéért, miközben akadnak olyan dioptria nélküli darabok is, amik nem csak stílusosak, de szemünk egészségének őrei is. Érdemes tehát olyat választanunk, amik figyelembe veszik a modern élet sajátosságait, és megvédenek a negatív hatásoktól. A képernyőkből érkező, a szemet hosszútávon károsító kék fény kiszűrésére remek lencsék léteznek, amik segítségével a szemüvegek nem csak csinosabbá, hanem egészségesebbé is tesznek minket. Ezeknek köszönhetően búcsút inthetünk a sokszor fájdalommal társuló szemfáradtságnak, a szemünk pedig a nap végén is pihent, csillogó lesz.

Kettő az egyben

Amikor már nincs visszaút és dioptriás szemüvegre van szükségünk, előbb vagy utóbb eljön a fájó felismerés ideje is, hogy a napszemüveg viselése már nem olyan egyszerű, mint korábban, hiszen vagy egy kontaktlencsét is be kell szereznünk – ha bírja a szemünk, vagy egy életre el kell köszönnünk a nyári kiegészítőtől. Legalábbis így volt ez eddig, de amióta a dioptriás napszemüvegek is betörtek a piacra, egy sokkal jobb világban élünk. Ma már annyira szerencsés a helyzet, hogy a legdivatosabb keretek közül is válogathatunk, így az eyerim collection darabjai között, ahol mindenki megtalálhatja a számára tökéletes szemüveget.

A kék fény káros hatásai, a bántó napsugarak, és az UV fény szűrése mellett előnye a szemüvegeknek, hogy szó szoros értelmében véve is óvják a szemünket. Így például a kellemetlen fizikai hatásoktól, amilyen a szálló por, illetve a huzat. A látásunkért felelős csinos kiegészítő tehát egy modern, sokoldalú társ, éppen úgy, ahogy a sálak manapság, amik divatos kiegészítők, de közben nem csak szépségünkre, az egészségünkre is figyelnek.