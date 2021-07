Egy kulcsfontosságú útszakasz újult meg

Megújult a Bélmegyer–Mezőberény összekötő út 3,4 kilométeres szakasza a Magyar Falu Program keretében. A közel 950 millió forintos fejlesztés különös jelentőséggel bír a települések és a térség életében.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergelyék fővárosi közpénzből támogatják az LMBTQ-propagandát

Mint arról korábban beszámoltunk, a 4237-es jelű Bélmegyer–Mezőberény összekötő út 6+580 és 9+990 kilométerszelvények közötti, 3,4 kilométeres szakasza újult meg a Magyar Falu Program keretében 941 millió forint értékben, hazai forrásból. A rekonstrukció részeként az érintett 3,4 kilométerből összesen 2,9 kilométeren valósult meg az útpálya korábban fel nem újított részein a pályaszerkezet cseréjére.

Perecz Sándor, Bélmegyer polgármestere a felújítás jelentőségét hangsúlyozta, elmondása szerint kiemelten fontos projekt zárult le a településen élők és a környéken lakók számára. Úgy fogalmazott, a helyieknek az útfelújításra nemcsak a komfortosabb és gyorsabb közlekedés miatt volt szüksége, de a biztonság érdekében is. Mint hangsúlyozta, sok ottani lakos Mezőberény felé közlekedik, ott intézik ügyeiket, sőt, a bélmegyeri felső tagozatos gyerekek jellemzően a városba járnak iskolába, így a helyiek egy része nap mint nap használja a most felújított utat, de mindezek mellett lényegében ez az út kapcsolja be az egész környéket, a Sarkadi járást a hazai autópálya-hálózatba, az M44-es autóúton keresztül.

– Természetesen a legfontosabb a biztonság. Elsősorban azoknak a gyerekeknek, akik busszal vagy egyéb módon, szüleikkel járnak hetente többször, vagy akár minden hétköznap Mezőberénybe. Emellett sokat jelent, hogy a főváros felé vezető gyorsforgalmi úthálózatra is rövidebb idő alatt tudnak rácsatlakozni az itt élők, összességében az M44-es autóutat is figyelembe véve jelentős időt tudnak megtakarítani a közlekedők – részletezte Perecz Sándor.

Hozzátette, reményeik szerint a későbbiekben az út további része is megújulhat majd, ezen továbbra is dolgoznak, az útfelújítást célként tűzte ki a polgármester. Mindezek mellett a Békés és Bélmegyer közötti út rekonstrukciójáról is szólt, mely elmondása alapján szintén fontos a térségben élők számára.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő elmondta, még az önkormányzati választások előtt bejárta az érintett területet. – Gyakorlatilag egy teljesen járhatatlan, használhatatlan szakaszról volt szó. A helyzet azért is számított nagyon aggasztónak és sürgetőnek, mert a bélmegyeri felsős diákok az úton keresztül jártak, járnak iskolába Mezőberénybe. Ezért mindenképpen lépni szerettünk volna a felújítás érdekében – tette hozzá dr. Kovács József. Mint elmondta, mind Dankó Bélával, a szomszédos választókerület országgyűlési képviselőjével, mind a mezőberényiekkel együttműködtek a rekonstrukció érdekében. – Nagyon fontos volt a megújulás a bélmegyeriek és a térségben élők számára a megye más részei, akár az M44-es elérése szempontjából is, de elsősorban a gyerekek miatt, akik így jobb körülmények között, biztonságosabban járhatnak iskolába – hangsúlyozta dr. Kovács József­.