Egy hajóban eveztek a Körösökön

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg az Egy hajóban evezünk vízitúrát a hétvégén. A résztvevők szombaton Gyulától Békésig eveztek, majd vasárnap Békéstől Köröstarcsáig tették meg az utat a Körösön.

A túrára ezúttal is számos településről érkeztek vendégek. Dr. Birinyiné Kunkli Csilla Mónika és Polyák Erzsébet Debrecenből utazott le a megyébe, hogy bekapcsolódjon a vízi kalandba. Előbbi hölgy már második alkalommal ült sárkányhajóba az eseményen, míg Polyák Erzsébet először evezett a rendezvényen. Mint elárulták, számukra a természeti környezet mellett a csapatmunka volt rendkívüli élmény, egy jó, összetartó „brigád” jött össze. A hajdúsági vendégektől megtudtuk, hogy békési barátaik hívták fel a figyelmüket az Egy hajóban evezünk elnevezésű programra.

– Egyáltalán nem bántuk meg, hogy itt vagyunk, és amikor csak lehet, máskor is eljövünk Békésre – tették hozzá.

Hazánkban élő fehérorosz vendége is volt a túrának. Tatsiana a Szegedi Tudomány Egyetemen kémiát tanul, két éve él hazánkban, és az ugyanerre a szakra járó békési Németi Gábor invitálására vágott neki a kihívásnak, másik két egyetemi társukkal a szegedi Mészáros Jánossal és a felgyői Palásti Dáviddal együtt. A belarusz fiatal kérdésünkre kiemelte, nagyon kellemesen érezte magát a túrán, különösen a természeti szépségek álltak közel hozzá.

Kálmán Tibor, Békés polgármestere, egy személyben a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségi tagja elmondta, a mostani év másabb, mint az előző esztendők voltak, hiszen a vírushelyzet alapvetően megnehezítette a szervezést. Így az utolsó pillanatig ki is vártak, hogy meghirdessék-e programot.

– A célunk továbbra is az, hogy minél többekkel megismertessük a Körösöket, a különleges tájban rejlő turisztikai lehetőségeket, a vadregényes, és folyamatosan fejlődő környezetet – ecsetelte a városvezető. – Munkánk során mind a megyére, mind az ország távolabbi részeire figyelmet fordítunk.

Ennek kapcsán Kálmán Tibor hozzátette, térségünkben is akadnak még olyanok, akik nem ismerik, hogy milyen értékek találhatók a közelünkben. Kérdésünkre megerősítette az elmúlt években sokat léptünk előre, hiszen a Bejárható Magyarország Programba bekerült folyóink vidéke, amely része az országos VándorTáboroknak is. Emellett formálódik a Bejárható Körösök Program is.

– A vírushelyzet miatt felértékelődtek a hazai úti célok, és jó volt látni, hogy egy héten át az országos médiumokban a Körösöket népszerűsítették – hangsúlyozta.

A túrázók útjuk elején egyperces néma főhajtással tisztelegtek Wichmann Tamás kenuvilágbajnokunk emléke előtt, aki rendszeres résztvevője volt az Egy hajóban evezünk vízi túrának.

Az útvonal a szokásoknak megfelelően alakult . A szombati első napon a mintegy 130 résztvevőt számláló csapat Gyuláról indult. Napközben megálltak Szanazugban, ahol a gyulai önkormányzat virslis ebéddel várta őket. Este Békésen értek célba, ahol paprikás krumpli és a békési gyógyfürdőbeli rekreáció jelentett újabb programot. Vasárnap Köröstarcsáig eveztek. Erre a napra Lipcsei Zoltán, a község polgármestere is bekapcsolódott a túrába. A településen is vendégül látták a sportembereket.