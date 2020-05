Egy éve égett le az István malom

Egy éve égett le a békéscsabai István malom, a városkép egyik, ha nem a legmeghatározóbb épülete. Aznap délután öt óra körül észlelték a füstöt, és fél órával később a malom egyik részét már hatalmas lángtenger borította. Este tíz után oltották el a tüzet, a malom falai megmaradtak. Azóta is az foglalkoztatja az embereket, hogy mi lesz a további sorsa a kiégett épületnek.

Bár a cikk írásakor éppen eső áztatja az épület helyenként kormos falait, egy évvel ezelőtt május 21-én, kedden nyári meleg és napsütés volt. Az épületben lévő tüzet egy járókelő jelezte, a helyszínre a helyiek mellett a gyulai, a mezőberényi, a mezőkovácsházi, a szarvasi, a szeghalmi és az orosházi hivatásos tűzoltókat riasztották.

Délután fél hat körül már óriási lángokkal és hatalmas, gomolygó, szürkés füsttel égett az épület Gyulai út felőli oldala, amely gyorsan terjedt a liget felé. Közben a szél a kórház felé fújta a tüzet és a felszálló törmeléket, bár az intézmény végül a katasztrófavédelem szerint nem volt veszélyben. Az egyik közeli épület azonban füstölni kezdett, a tűzoltók itt is oltottak.

Ahogy a tűz haladt, egyre-másra roskadtak össze a malom belső fagerendái, az ablakokon keresztül látni lehetett ahogy az izzó, lángoló gerendák összeroppannak és a mélybe zuhannak. Az épület középső részén lévő tornyot a tűzoltók magasból mentő létrákról locsolták, miközben szétégett tető- és ereszdarabok hullottak alá.

A lángokat több mint egy tucat tűzoltóautóval és több létrás magasból mentő járművel közel hetvenen oltották.

Este kilenc körül sikerült körülhatárolni a tüzet, majd egy órával később kialudtak a lángok. A körülbelül ezer négyzetméter alapterületű, ötemeletes épület tetőszerkezete és belső szerkezetei, elemei teljes mértékben megsemmisültek, továbbá a malom egy volt kiszolgálóépületének tetőszerkezete is károsodott.

Megdöbbentő, hatalmas és felfoghatatlan veszteségként jellemezték a város, illetve a megye prominens szereplői a történteket. Másnap Hégely Sándor, az István malom tulajdonosai nevében annyit mondott, hogy legfőbb törekvésük a létesítmény megmentése. Közben azt is elárulta, hogy az épület falainak megerősítésén is elkezdtek dolgozni, statikusokkal, építészekkel egyeztetett. A malom szerkezetének stabilizálásának szinte azonnal nekiláttak: az elkövetkező napokban, hetekben szakemberek, gépek munkálkodtak, majd többek közt daruval beemelve, hatalmas acélgerendákat is rögzítettek a falakhoz.

A békéscsabai malom további sorsával kapcsolatban a térség országgyűlési képviselője nyilatkozott a tűzeset után. Herczeg Tamás elmondta, beszélt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel, aki nem vettette el azt a gondolatot, hogy a kormányzat valamiféle módon támogassa az épület helyreállítását. A jövő terveivel kapcsolatban a képviselő elárulta, a tulajdonosokkal együtt az épület közösségi célú hasznosítását tervezték.

Mint kiderült, egy gabonaipari és húsipari múzeumot, egy kulturális élményközpontú teret szeretnének kialakítani állami vagy önkormányzati fenntartással. Ezt a szándékot egyébként hírportálunk érdeklődésére az országgyűlési képviselő most is megerősítette, hozzátéve, hogy a jelenlegi járványhelyzet miatt a költségvetési tervek újragondolása zajlik. Azt pedig még nem tudni, hogy mindez érinti-e, és ha igen, miként a korábbi elképzeléseket.

– Mindenesetre a malommal kapcsolatos tervezésre 50 millió forintot már elkülönített a kormányzat – jegyezte meg Herczeg Tamás.

Sokakat érdekelt az is, hogy mitől gyulladt ki az épület, erre tavaly ősszel az egyik városi közgyűlésen tért ki a képviselő. Elmondása szerint a tűzvizsgálati hatósági eljárás pontos eredményéről csak a tulajdonosok kaptak értesítést. Azt azonban megosztotta, miszerint idegenkezűség nem merült fel, elektromos hiba okozta a bajt – ezzel lényegében cáfolta azokat a közösségi oldalakon is terjedő pletykákat, miszerint szándékos gyújtogatás állt a tűz hátterében.

A történtek „tűzvonalból” nézve Aznap fél hat körül kaptam a hívást, hogy kigyulladt a malom. Ekkor még lelki szemeim előtt egy eloltott tüzecske tudósítása lebegett. A Gyulai útra fordulva, a városhatár felől azonban már látszott, hogy nagyobb lehet a baj, hatalmas, szürkésfekete, gomolygó füstöt fújt a szél. A Kórház utcába fordultam: emberek futkorásztak kereszt-be-kasul, tűzoltók, rendőrök, civil autók fordultak meg és jöttek velem szemben. A ligetnél ezres tömegben álltak az emberek, a tűz, a füst, a fagerendák recsegése-ropogása, az öklömnyi pernyedarabok, a nézelődők szörnyülködése és a nyomasztó hőség mellbevágó volt. Már ekkor hatalmas, narancsvörös lángok emésztették az épület Gyulai út felőli részét, melyek megállíthatatlanul törtek a liget felé. Ekkor még félő volt, hogy a város jelképe a szemünk előtt omlik a pusztulásba. Nem így történt, megmentették, és reméljük, hamarosan új funkciót is kapnak a falak, amelyek a tűzoltók segítségével sikeresen álltak ellen a lángoknak. Mementót emelnének a városvédők Egy éve, május 23-án tartott gyertyás megemlékezést a malom mellett a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület. A rendezvény után többen is megkeresték őket, hogy álljanak egy olyan mozgalom élére, mely egy mementót, egy emléktáblát állítana a malom két leégésének (1915, 2019) emlékére. – A kezdeményezést Grecsó Krisztián író is támogatta, többen csatlakoztak ehhez, és továbbra is várjuk a támogatásokat. Az összegyűlt összeget akkor szeretnénk felhasználni, amikor a malom sorsa rendeződik és elhelyezhetjük a megfelelő helyre az emléktáblát. Az egyesület a továbbiakban egy konferencia szervezésébe is belekezdett, mely Békéscsaba malomiparáról, benne természetesen az István malom történetéről is szól. A kialakult járványveszély sajnos megakadályozta a program megtartását, de reményeink szerint hamarosan megrendezhetjük majd – árulta el Ugrai Gábor, az egyesület elnöke.

