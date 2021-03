Egy éve a koronavírus markában

Cikkünkben végigpörgettük az elmúlt egy év történéseit, hogy megtudjuk, hogyan vizsgázott a koronavírus elleni védekezésben Békés megye.

2020 márciusában rendkívüli intézkedéseket rendelt el a kormány a világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-járvány megelőzésére, a magyar emberek egészségének és életének megóvása érdekében. Békés megyében ekkor még nem volt tudomásunk koronavírusos esetről.

Békés megye az első hullámban

Nem várt változtatásokkal érkezett meg a tavasz 2020-ban Békés megyébe, ugyanis rengeteg lemondással, alkalmazkodással teli hónapok következtek. Többek között becsukta kapuit a csabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő, illetve megyeszerte bezártak a kulturális intézmények. A március 15-i ünnepségek is elmaradtak a járványhelyzetre való tekintettel.

Ebben az időszakban Békés megye példátlan összefogást tanúsított, hiszen valamennyi településen megmozdultak a közösségek, több százan kezdtek el maszkokat varrni.

Hetente többször is beszámolhattunk a Dél-Békés Mentőcsoport akcióiról. A csoport tagjai fertőtlenítőszerekkel segítették a védekezést. Az önkéntesek első megmozdulásuk során a helyi intézmények, szervezetek igényeire alapozva 24 ezer liter virucid hatású fertőtlenítőszert osztottak ki közel 500 helyszínen.

Szoknunk kellett az ismeretlent, az óvintézkedéseket, melyeknek köszönhetően megváltozott életünk középpontjába a védekezés, a megelőzés került. Ez vonatkozott az oktatásra is, a békés megyei iskolák is átálltak a digitális tanrendre. Szarvas Péter polgármester és Varga Tamás alpolgármester mellett a csabai diákság választott vezetője, Kádár Kende is arra kérte a fiatalokat, hogy maradjanak otthon.

A vírus elleni harc közben születtek szívet melengető pillanatok is. Nagy Szilárd és Ragány Misa újragondolta a magyar rocktörténelem egyik legnagyobb dalát. Az alkotópáros egy olyan dolgot akart létrehozni, aminek a kicsengése pozitív, és hitet, reményt és erőt adhat az embereknek.

A koronavírus-járvány miatt kijárási korlátozást vezettek be Magyarország egész területére 2020. március 28. és április 11. között. Ebben a két hétben az otthonokat, a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehetett elhagyni. Az élelmiszerboltokat, drogériákat, patikákat 9 és 12 óra között kizárólag a 65 év felettiek látogathatták.

2020. április 1-jén közölt először adatokat az Operatív Törzs a koronavírussal fertőzöttek területi eloszlásáról.

A statisztikákból kiderült, hogy abban az időszakban három laboratóriumi leletekkel igazolt megbetegedést regisztráltak Békés megyében. Közülük senki nem volt életveszélyes állapotban. Békés egyébként az ország legkevésbé fertőzött megyéi közé tartozott a járvány kezdetén is. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő úgy vélte, hogy ez némi bizakodásra, de semmiképp nem elbizakodottságra adhat okot.

A változásokkal mindenki máshogy próbált megküzdeni, volt olyan, aki a humorhoz nyúlt, ugyanis a sok megpróbáltatáson átesett csabai kacsaszobrokra valaki, vagy valakik maszkot raktak.

Felkészültek a megyében a koronavírus elleni küzdelemre

Április elején Dr. Becsei László, Herczeg Tamás, dr. Kovács József, valamint dr. Takács Árpád a legfontosabb megyei, járványhelyzettel kapcsolatos kérdéseket vitatták meg Gyulán. Az egyeztetésből kiderült, hogy a Békés megyei egészségügyi és szociális intézmények felkészítése rendben zajlott, a háziorvosok védőfelszereléssel való ellátása is tervezetten haladt.

– Mindenkit szeretnék megnyugtatni, valamennyi szakember azon dolgozik, hogy minél jobban visszaszorítsuk és lokalizáljuk a koronavírus terjedését, éppen ezért kérek mindenkit, hogy tartsuk be a megfelelő védekezési intézkedéseket, tartsunk legalább 1,5-2 méter távolságot egymás között és lehetőleg maradjunk otthon – fogalmazott dr. Kovács József a találkozó apropóján.

Visszafogott húsvét

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere a 2020-as húsvét közeledtével a lakossághoz fordult.

– Kérem, hogy a húsvéti ünnepek alatt maradjanak otthon és szűk családi körben ünnepeljenek! A hagyományos húsvéti ünnepkörhöz tartozó tevékenységeket, például a locsolkodást a szűk családi körön kívül most mellőzni kell. Tilos közterületen, illetve parkokban piknikezni

– hangsúlyozta a polgármester.

Ebben az időszakban egyébként sportolni közterületen kizárólag egyedül, illetve az egy háztartásban élőkkel együtt, egymástól minimum 1,5 méteres távolságban lehetett. Engedélyezett volt közterületen a munkavégzés, az egészségügyi ellátás, az idősek ellátása, élelmiszerek és gyógyszerek beszerzése, mezőgazdasági tevékenység és korlátozottan az egyéni szabadidős tevékenység.

Akcióba lendültek az óvónők, a buszsofőrök és az egyház

Orosházán, az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda munkatársai videóüzenetet küldtek a legkisebbeknek, mert az ovisok nagyon hiányoztak az óvónőknek, dajkáknak.

A Volánbusz történetének első országos akciója zajlott április 15-én, melynek keretében 33 településen – így Békéscsabán is –, összesen 164 járművel tudatta mindenkivel: „számíthatnak ránk, és mi is számítunk mindenkire, akinek a munkája nélkülözhetetlen ebben a nehéz időszakban.”

Az egyház is kénytelen volt alkalmazkodni a fennálló helyzethez, így autós szentmisét tartottak – az országban az elsők között – Békéscsabán, a jaminai Jézus Szíve római katolikus templomnál.

Győrfi Pál az osztálytablón

Bár a járványhelyzet miatt elmaradtak a ballagások, ez nem azt jelentette, hogy a diákok és a tanárok nem búcsúzhattak el egymástól. A megye több iskolája is kreatív videókkal, tablókkal reagált a kialakult helyzetre. Valószínűleg még maga az Országos Mentőszolgálat szóvivője sem gondolta volna, hogy egyszer egy végzős tablón az ő szavait fogják idézni.

Elkezdődtek a mintavételek

A Szegedi Tudományegyetem 2020. május 1-jén reggel, az országos járványügyi kutatás részeként, megkezdte a mintavételeket. Az országos szűrővizsgálat több tízezer fő bevonásával, reprezentatív minta alapján zajlott, a mintákat a Szegedi Tudományegyetem munkatársai gyűjtötték be Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyékből.

Sokaknak okozott már akkor is kellemetlenséget a maszk viselése, de abban talán mindenki egyetérthet, hogy az igazi bosszúságot a szemüvegeseknek okozza mai napig. Utánajártunk, hogy mit lehet tenni az ellen, hogy bepárásodjon a szemüvegünk a maszk viselése közben.

A második hullám

Talán egy kicsit fellélegezhettünk, ám néhány „könnyedebb” hónap után a vírus terjedése magasabb fokozatra kapcsolt. 2020 szeptemberében, Békéscsabán kimutatták a koronavírus-fertőzést egy, a Kazinczy Ferenc általános iskolába járó felső tagozatos diáknál, így egy egész osztály került karanténba. Az iskolákban folyamatosan zajlott a fertőtlenítés, az óvintézkedések részeként például a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban hőkamera-rendszer segítette az intézménybe érkezők testhőmérsékletének megállapítását.

Az október 23-i megemlékezésekre is árnyék borult, az Operatív Törzs szakmai ajánlását mérlegelve többek között a gyulai és a békéscsabai városvezetés is úgy döntött, hogy a megemlékezést nem rendezik meg.

A vírus terjedését az adatok is tükrözték, ugyanis szeptember 17-én átlépte a százat a fertőzöttek száma Békés megyében.

Bő egy hónappal később pedig már az ezret is.

Továbbra sem voltunk kibékülve a maszkviseléssel

„Kipécéztél magadnak? Bepárásodik a szemüvegem!” – ilyen és ehhez hasonló kifogásokkal próbálták leszerelni az eladókat, biztonsági őröket azok a vásárlók, akik nem megfelelően, vagy egyáltalán nem viselték a maszkot az üzletekben. Amikor erre a dolgozók felhívták a figyelmet, ötből ketten azonnal felvették a védőeszközt, a többiek részéről azonban nem egyszer súlyos sértések hangoztak el válaszként.

A vírus a sportolókat sem kerülte el

November elején a Békéscsaba 1912 Előre csapatában 28 koronavírus-fertőzött volt. A lilák akkor a DVSC elleni mérkőzésük elhalasztását kérték, amihez az ellenfél nem járult hozzá. A csabai NB II.-es labdarúgócsapat ekkor úgy döntött, hogy nem utazik el a hétvégi meccsre.

A humor ekkor sem hagyta el az embereket. Battonyán például a hívek a vasárnapi misére igyekezve a templomban elsőként nem Bajnai István kanonokkal, hanem Kovid atyával találkoztak.

Pofon a kultúrának, kemény szabályokkal a vírus ellen

November 11-étől újabb korlátozó intézkedések léptek életbe a koronavírus-járvány miatt Magyarországon, mindenki egészsége védelme érdekében. Az intézkedések értelmében be kellett zárni a kulturális intézményeket, az Árpád fürdőt, a sportcsarnokban a sporteseményeken nem lehettek nézők, kizárólag zárt kapuk mögött rendezhették meg a mérkőzéseket.

A koronavírus elleni védekezés érdekében november 11-től kijárási tilalom lépett életbe este 8 és reggel 5 óra között. A tilalom első estéjén mi is tettünk egy kört Békéscsabán.

Ezek mellett Békéscsabán november 13-ától a város teljes közigazgatási területén a közterületeken, illetve a nyilvános helyeken kötelezővé tették a maszk viselését.

November 25-én közölték a pontos fertőzöttségi és halálozási adatokat, melyek alapján addig, a járvány kezdete óta 77 ember hunyt el a koronavírus következtében Békésben.

Két nappal később pedig Békés megyében átlépte az ötezret a fertőzöttek száma.

Decemberben is folytatódott az egészségügyi, a szociális, a bölcsődei, az óvodai dolgozók és a pedagógusok gyorstesztelése, amelyben az orvosi, egészségügyi képzésben részt vevők is segítettek kéthetes, fizetett gyakorlat részeként.

A karácsonyhoz közeledve Békés megye is átlépte a tízezres határt a fertőzöttek számát illetően.

Megérkezett az első vakcinaszállítmány

A német Pfizer és az amerikai BioNTech gyógyszeripari vállalatok közös fejlesztésű vakcinája elsőként kapta meg az engedélyt az Európai Unióban. Így december 30-án a Békés Megyei Központi Kórházba közel háromezer oltóanyagot hoztak, első körben az intézményben is azokat a dolgozókat oltották be akik a Covid-, illetve intenzív osztályokról kérték.

Január első hétvégéjén a Békésben is megkezdődött a koronavírus elleni védőoltások beadása a nagyobb szociális intézményekben, illetve idősek otthonaiban. Megyénkben először a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum békési idősek otthonában, a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum nagyszénási Idősek és Szenvedélybetegek Otthonában, az önkormányzati orosházi Platán Idősek Otthonában, illetve a gyulai Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában bentlakók és dolgozók kaphatták meg a vakcinát.

Február 18-ától jelentősen enyhítettek Békéscsabán a közterületi maszkviselés szabályain, aminek értelmében nem volt kötelező mindenhol, az utcán védőeszközt hordani. Tettünk egy kört a városban, arra voltunk kíváncsiak, vajon hányan fogadták meg az ajánlást.

A legtöbb gyógyszertárban kapható az a Covid-19 antitest-gyorsteszt, amiből bárki kiderítheti, hogy az utóbbi hetekben átesett-e a koronavírus-fertőzésen. Úgy döntöttünk, mi is kipróbálunk egy ilyet, hogy beszámolhassunk olvasóinknak tapasztalatainkról.

Március elején is folytatódott az oltási program. Azokban a napokban arról számoltunk be, hogy közel 400 ezer regisztrált idős oltását végzik a háziorvosoknál a Sinopharm és a Moderna oltóanyagokkal, valamint a kórházi oltópontokon a Pfizer-vakcinával. A tempónak köszönhetően átlépte az egymilliót a beoltottak száma Magyarországon.

A harmadik hullám

Nagyon erős a járvány harmadik hulláma, erősebb mint az eddigiek. A brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, és sok beteget produkál. Nemcsak idősek, hanem fiatalabbak is súlyosan megbetegedhetnek.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a március 4-i kormányinfón újabb szigorításokat jelentett be. Ekkor derült ki, hogy az üzleteket március 8-tól március 22-ig bezárják. Az élelmiszerboltok, a patikák és a benzinkutak is nyitva maradnak. Ugyanebben az időintervallumban minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügy. A konditermeket be kellett zárni, de az igazolt sportolók rendezvényei zárt kapuk mögött megtarthatóak.

Békés megyében is központi szerepet kapott a távmunka, vagyis a home office. A legtöbb települési önkormányzatnál a munkatársak többsége otthonról, home office-ban dolgozik Békés megyében is a koronavírus miatti helyzet és a korlátozások miatt. A személyes ügyfélfogadás vagy szünetel, vagy pedig csak korlátozottan működik.

A vendéglátók már nagyon nyitnának. A dolgozók bent lehetnek a kocsmákban, csak vendég nem léphet be hónapok óta. A Békés megyei vállalkozók, alkalmazottaik nem azért tartózkodnak egységükben, hogy a szavatossági idejüket lassan elvesztő italokat megigyák, hanem takarítanak, festenek vagy felújítanak. Akik rendelkeznek terasszal, kerthelyiséggel, remélik, legalább ezekben fogadhatnak minél hamarabb vendégeket.

Az oltási program folyamatosan zajlik, legutóbb AstraZeneca-vakcina-szállítmány érkezett a gyulai háziorvosokhoz. Legutóbb a Gyulai Járás tizenhét háziorvosi praxisa számára adott át összesen ötvenöt ampulla, vagyis 550 ember oltására alkalmas AstraZeneca vakcinát dr. Gulyás Imre, a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatalának hivatalvezetője.

Vasárnap pedig a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag és a Szputnyik V koronavírus elleni vakcina második adagjával oltottak a Békés Megyei Központi Kórház, Dr. Réthy Pál Tagkórházának egyik oltópontján Békéscsabán.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a koronavirus.gov.hu legfrissebb adatai alapján hétfőre száztizenkettővel nőtt a Békés megyei fertőzöttek száma, így a járvány kezdete óta ez a szám már 14797-re emelkedett.

Az elmúlt egy év rettentően nehéz volt. Gyászol az ország és így Békés megye is. A járvány sok áldozatot követelt és elvesztettük korábbi életünket is. Cikkünkből ugyanakkor az is kiderül, hogy megyénk emberségből és összefogásból csillagos ötösre vizsgázott.

