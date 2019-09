Egy csodaerkély teszi még szebbé Gyula belvárosát

Két évtizede díszíti, ­teszi még vonzóbbá, még teljesebbé Gyula ­belvárosát ­Varga Tivadar és felesége, Vargáné Huszák ­Ildikó virágba boruló erkélye. A balkon hosszú esztendők óta ­igazi helyi attrakciónak számít, a városban élők és a turisták egyaránt a csodájára járnak. Akadt olyan kerékpáros, aki annyira ­nézte a muskátliból, petúniá­ból és repkényből álló virágegyüttest, hogy közben majdnem fejre állt drótszamarával.

– Korábban kertes házban éltünk Méhkeréken, ahol növényekkel, fóliázással foglalkoztunk. Persze a házunk, az udvarunk mindig tele volt ott is virágokkal – mesélte a házaspár. – A lányunk látássérült, és mivel a Gyulai Várfürdőben dolgozik, úgy gondoltuk, az a legjobb megoldás, ha beköltözünk a fürdővárosba. Persze magunkkal hoztunk annyi virágot, amennyit csak lehetett.

Varga Tivadar elmondta, felesége talán nem is tudna meglenni ezek nélkül a szépségek nélkül, de ő is nagyon szereti a virágokat. Talán ennek is köszönhetően a házaspár a tíz méter hosszú erkélyen egy kisebb csodát hozott létre húsz éve, ami azóta valódi helyi látványossággá nőtte ki magát. Olyan értékké, aminek a helyiek és a Gyulára érkező turisták egyaránt a csodájára járnak.

– Amikor elkezdtük, magunk sem gondoltuk, hogy ide jut a dolog – mosolyodott el Vargáné Huszák Ildikó.

Pedig a házaspárnak nem volt, nincs könnyű dolga, hiszen különösen nyáron mindig odasüt a nap a balkonjukra, ami egyszerre előny és persze egyszerre egyfajta nehézség is. A futómuskátli, a petúnia és repkény együttese tömbházakban nagyon ritka, szinte soha nem látható attrakciót jelent. Mint megtudtuk, a petúniát maguk szaporítják, s ezt a műveletet mindig már januárban elkezdik. Az előző évben összegyűjtött magokat ládákban elvetik, majd nevelik azokat, amíg ki lehet ültetni a növényeket. A futómuskátlit Sarkadon, míg a repkényt Kígyóson, régóta bevált helyeken vásárolják.

Amikor arról kérdeztük Vargáékat, hogy mi lehet a titok, úgy vélekedtek: a sok víz, a tápanyag és talán a növények szeretete is hozzájárulhat, hogy minden évben létrejön a különleges szépségű virágegyüttes. Tivadar és Ildikó naponta legalább egy órát foglalkozik a muskátlival, a petúniával és a repkénnyel.

– Ahogy említettük, a lányunk a várfürdőben dolgozik a gyógyászaton, ahol az ország számos tájáról érkező vendégek fordulnak meg. Ők is gyakran mesélnek arról, hogy látták és le is fotózták a balkont – ecsetelte. – A járókelők ugyanilyen aktívak. A leggyakoribb „kommunikációs formát” az jelenti, amikor egyszerűen felkiabálnak, felszólnak az utcáról, de a boltban és a piacon is sokan gratulálnak, és persze kérdéseket is gyakran kapunk, hogy mitől olyan különlegesen szépek a virágaink. Akad olyan, aki minden évben lefotózza az erkélyt a növényekkel.