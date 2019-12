Egészséges ikerborjak születtek a sóstói telepen

Iker szürke szarvasmarha borjak születtek a napokban a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Sóstói Állattartó Telepén. Az „apróságok” fürgék és egészségesek.

A nemzeti park sóstói telepén az idei ellési szezonban eddig több mint száz borjú született, az ivararány megközelítőleg 50-50 százalék. Mivel jelentős tehénállományról van szó, így egy-két ikerellés minden évben előfordul. Idén december elején örülhettünk az első ikerborjaknak: egy üsző és egy bika látta meg a napvilágot.

Érdekesség, hogy az újszülöttek anyja még közvetlenül az ellés előtti órákban sem mutatta semmilyen jelét annak, hogy hamarosan világra hozza utódait. A gulyások a vemhes állatokat naponta kihajtják a legelőre egy kisebb egészségügyi sétára, előtte azonban megvizsgálják, hogy nem közeledik-e az ellés ideje. Erre a tehenek tőgyállásából, megereszkedett hasából, testtartásából, és viselkedéséből is következtetni lehet, ilyenkor már szaglásznak, keresik az elléshez a megfelelő helyet, elvonulnak a többiektől. Ez a tehén azonban semmilyen jelét nem mutatta a közelgő ellésnek. Őt is kihajtották tehát a legelőre, ahol nemsokára két egészséges utódnak adott életet. Rögtön fel is nyalta őket, s az apróságok már saját lábukon jöttek be az istállóba.

A két borjú közül az egyik világosabb, a másik sötétebb pirók színű. Annak ellenére, hogy ikrek, sem méretük, sem testtömegük nem kisebb az átlagos borjakénál.