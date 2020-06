Egekbe szöktek az árak a megyében

A zöldségek szezonját, a gyümölcsök idénykezdetét éljük. A többszöri tavaszi fagy a legtöbb gyümölcsnél nagy károkat okozott megyénkben is. Emiatt drágább a portéka a szamócától a cseresznyéig, a kajszibarackig. Az almáért pedig sorban áll fél Európa a lengyeleknél, és soha nem látott magasságokba szökött fel az ára. A zöldségek mellett ugyanakkor gyümölcsökből is többet kellene fogyasztanunk, ezt népszerűsíti egy program, melyben részt vesz az agrárkamara is.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Egyre több kutatás bizonyítja, hogy a zöldségekre, gyümölcsökre egészségünk megőrzéséhez szükségünk van. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) szerint naponta legalább 400 grammot kellene fogyasztanunk fejenként. Magyarországon ezzel szemben átlagosan 260 grammot eszünk belőlük, ami igen rossznak számít az uniós országok között. A gyermekes családok és a fiatalok között ez a mennyiség még kisebb, ami különösen aggasztó. Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke kiemelte, az Európai Friss Kalandok Program, amely a NAK és az Európai Unió együttműködésében valósul meg, ezen szeretne változtatni, javítani. Ennek érdekében igyekszik megismertetni a gyermekeket, a fiatalokat a zöldségek, gyümölcsök „szupererejével”, jótékony hatásaival. A szülőknek pedig konkrét tippekkel, gyakorlati tanácsokkal és izgalmas receptekkel nyújtanak segítséget. Gulyás Tamás, a békéscsabai Mezőker Kft. zöldség- és gyümölcsosztályának vezetője kiemelte, olyan magas árakkal találkozni több gyümölcsnél is a nagybani piacokon, melyek jelentősen megemelik a fogyasztói árat. Az importkajszibarack kilója a piacokon, zöldség-gyümölcs üzletekben 1000-1200 forint körül alakul. Magyar termés alig lesz, most megjelent a Balaton környékéről hazai sárgabarack, de kilóját aranyáron, 2500-2800 forintért kínálják. Cseresznyéből és szamócából jóval kisebb a kínálat az említett időjárási tényezők miatt, így tartják a magas fogyasztói árukat, a szomolyai cseresznyének 850–1000 forint kilója, a földi epernek még mindig 1900–2500 forint. – Ami viszont még ennél is meglepőbb, az az alma ára – hangsúlyozta Gulyás Tamás. – Elfogyott már a tárolókból, raktárakból hazánkban, emellett többek között Németországban, Romániában is. Ezért fél Európa a lengyelt vásárolja, mert abból még van. Az ára az üzletekben kilónként 550–750 forintra szökött fel. A magyar nyári almának még három hét kell az éréshez, de ebből is kevesebb lesz a szokottnál. Megjelent ugyanakkor az egyik nagy nyári kedvenc, a magyar sárgadinnye. A fóliában előállított termék ára kilónként 850–1000 forint körül alakul. Érvelnek a cseresznye mellett Az istenek eledele. Így nevezték a cseresznyét az ókorban. A gazdag lakomáiról híres Lucullus hadvezér annyira megszerette a lédús, ropogós gyümölcsöt, hogy perzsa hadjárata alatt még a csatákba is vitt belőle, majd Rómába visszatérve is hozott magával a termesztéshez. Napjainkra már közel ezerfajta cseresznye létezik, különböző színnel, mérettel, ízzel. Ami azonban mindegyik fajtára igaz, érdemes belőle minél többet enni. Főként most, amikor szezonja van. Az Európai Friss Kalandok Program erre jó érvekkel is szolgált. A cseresznye a nyári hőségben igazi szomjoltó, fokozza a szervezet védekezőképességét, súlyos betegségeket előzhetünk meg vele. Felveszi a harcot az öregedéssel, segít, ha nem alszunk jól, edzés után kedvező hatással van a szervezetre. Természetes hormonszabályzó, a magja és a szára is felhasználható. Egyszerűen boldoggá tesz, a vitamin- és nyomelemtartalmának hála természetes módon növeli az energiaszintünket, fokozza jó közérzetünket, javítja hangulatunkat.