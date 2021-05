Ég és föld között mutatják be Erdély különleges tájait

Az Erdély – Ég és föld között című négyrészes ismeretterjesztő sorozat a pünkösdi hosszú hétvégén debütál a Duna Televízióban, az első rész pénteken 13.20-kor kerül adásba. A dr. Takó Sándor ötlete és elképzelése alapján elkészült filmben több megyei alkotó is fontos szerepet vállalt.

A különleges, semmihez sem hasonlítható erdélyi tájak szeretete inspirálta a sorozat megszületését – nyilatkozta hírportálunknak Varga Ádám. A film executive producere, a gyártó Romis Film ügyvezetője elmondta, az alkotás dr. Takó Sándor ötlete és elképzelései alapján született meg. – Külön érdekesség, hogy ugyanaz a csapat készítette Az Erdély – Ég és föld közöttet, mint akik a Martfűi rém című sorozat főcímét is megteremtették. Mint ismert, és arról hírportálunkon is beszámoltunk, az említett főcím bekerült a texasi SXSW fesztiválra, ahol a világ legjobb ilyen produkciói versenyeztek.

– Természetesen az Erdély-film kapcsán egy egészen másfajta munkán dolgoztak a szakembereink, de ebben az esetben is egyedi, a megszokottól eltérő képi világot teremtettek – tette hozzá Varga Ádám. Mint elmondta,

nagyon sok madártávlatból készült filmet látott, de véleménye szerint a teamnek sikerült valami újat is hoznia.

Varga Ádám kérdésünkre kitért arra, hogy a film zeneszerzője, Cseh István és több alkotója, Perecz Sándor, Bondár Mihály és Völgyesi Krisztina is megyei kötődésű, ahogy maga az executive producer is Békésben él. A sorozatból mozifilm is készül, amit az „Egy a Természettel” világkiállítás részeként mutatnak be. Az egyik premier éppen Békés megyében lesz majd ősszel. Ugyanekkor két Széchenyiről szóló dokumentumfilmet és a Boszorkányház című alkotást is bemutatják majd.

Visszatérve a sorozatra, Varga Ádám elmondta, Erdély, a középkori Magyar Királyság keleti fellegvára, amely a történelem során több alkalommal védelmezte a keleti hódítókkal szemben is Európát. Mégis leginkább Drakula szülőföldjeként ismerik a világon. A vámpír főúr legendájának kultusza nem csak a világbirodalmak vezetőit, de még Hollywoodot is meghódította,

köszönhetően többek között az erdélyi származású Lugosi Béla korszakos alakításának is.

Nemzetközi igényű ismeretterjesztő sorozat, amely nagy részletességgel bemutatja Székelyföldet, mindezek ellenére mégsem készült a régióról. Ezt a hiányt pótolja az Erdély – Ég és föld között című négyrészes ismeretterjesztő sorozat.

A produkciót a hazánkban is nagysikerű „madártávlatból” sorozatok mintájára, egy drónra szerelt nagyfelbontású kamerával forgatták. Három évig készítették az alkotók, több mint húszezer kilométert megtéve, száznál is több legendás erdélyi helyszínt bejárva. A természeti csodák mellett a sorozat feltárja a régi mondákat, és bemutatja a táj és a tájban élő ember viszonyát is. A Kárpátok ölelésében évszázadok óta együtt él itt magyar, román, szász, örmény és zsidó, mindenki a legjobb tudásával és saját fortélyaival járulva hozzá Erdély múltjához, jelenéhez, s jövőjéhez.