Édesapjuk álmát valósította meg Julika néni a testvéreivel

Közel hetven éve végzett a Szegedi Állami Tanítóképzőben Szabó Julianna, aki a 90. életévéhez közeledve rubint oklevelet érdemelt ki a Gál Ferenc Főiskolától. Julika néni elárulta, családjában vele együtt immár tíz pedagógus van, amit szeretett édesapjának köszönhetnek.

Julika néni történetét édesapjára, Szabó Zoltánra visszaemlékezve kezdte, aki elmondása szerint hamar árván maradt, hiszen nagyapja, Szabó Sándor az I. világháborúban, a Don-kanyarnál elesett, majd röviddel utána nagyanyja is meghalt bánatában. Ekkor nagybátyja, a szegedi Szalai Kálmán fogadta be, és bár mindig tanító akart lenni, befogadója csupán a bognármesterséget (kerék- és szekérgyártó) tudta nekiadni. Ez egy igen nehéz szakma volt, munkája során későbbi medgyesbodzási lakóhelyükről mindennap 30 kilométert ingázott lovas kocsival a békéscsabai fatelepre a súlyos farönkökért, amiket nagy fűrészekkel szelt megfelelőre, majd vonókéssel formázott, csiszolta, simította és illesztette össze a darabokat. Húgával, Katival pedig már középiskolás korukban segítették őt hétvégeken és szünetekben, amikor a kész kocsikereket gurították végig a fő utcán a helyi kovácshoz, hogy felvasalhassa azokat.

Beszámolója szerint apja sok szép kocsit, szekeret, kordét és hintót készített, a legtöbbet a falu gazdájának, Kun Dániel földbirtokosnak. Egy kocsikereket azonban ő vitt magával Gyenesdiásra, ahol egy nádas házat vásárolt, és ott őrizte édesapja munkáját harminc éven át.

Öten voltak testvérek – Terézia, Zoltán, Julianna, Dániel és Katalin –, akik közül vele együtt négyet pedagógusnak taníttatott, kettőjüknek későbbi házastársa, azok gyermekei, majd néhány hónapja egyikük dédunokája, Balogh Bulcsú is ezt a szakmát választotta. Így ha édesapjuk tanítói álma saját életében nem is valósulhatott meg, azt mégis elérte, hogy a családból mára összesen tíz ember legyen tanár, tanító vagy óvodapedagógus. Ez pedig nem csupán­ kétkezi munkájának köszönhető, ­hiszen egy rendkívül olvasott ember volt, egymás után cserélgette a köteteket a könyvtárban, így sokszor segítette őket a tanulásban. Mind­emellett szigorú és rendszerető ember volt, és erre ­tanította gyermekeit is. ­Munkahelyén őt például­ gyakran meglátogatta­, beült az óráira, amik után sok hasznos tanáccsal látta el. Mindez boldog, büszke emberré tette.

Saját pályafutásáról Julika néni elmondta, 1951-ben kapott tanítói oklevelet a Szegedi Állami Tanítóképzőben, így közeledve ennek hetvenedik évfordulójához, Rubint oklevéllel ismerte el nemrég a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara. A szakma sűrűjébe pedig igen hamar belekóstolt, hiszen egyedüli kitűnő tanulóként már 23 évesen a csanádpalotai 36 tanerős iskolájának igazgatóhelyettesévé választották, amely posztot négy évig töltötte be. Innen került Medgyesegyházára, ahol testvére, Katalin is tanított, néhány év múlva pedig a csabai Vízmű Technikumban kezdett dolgozni, majd 1962-ben áthelyezték az egykori 3-as számú iskolába, ahol matematikusra volt szükség. Ekkor kapott egy állami lakást is, ahol a mai napig él.

Hivatásáról kifejtette, annyira szerette mindvégig, hogy ha újrakezdhetné az életét, akkor is pedagógusnak menne. Bár férjhez nem ment, így gyermeke sem született, tanítványai közül mindegyiket sajátjaként szerette.