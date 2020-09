Édesanyáknak tervez egyedi, praktikus táskákat a csabai anyuka

Séllei Lilla első bicikli-csomagtartótáskáját magának tervezte, majd kivitelezte. Sokat bringatúráztak a gyerekekkel, kellett a hely a csomagoknak, így jött az igény, aztán az ötlet, majd a megvalósítás. Egy év múlva pedig már sorban álltak a vásárlók a praktikus kiegészítőért. A vállalkozóként dolgozó kétgyermekes édesanyával beszélgettünk a kezdetekről, az anyaságról, a kreativitásról.

– Mikor és kitől tanult meg varrni?

– Amikor kisgyerekek voltunk, anyukám rengeteg mindent varrt nekünk, a szabadidőnadrágtól a télikabáton át a koszorúslányruháig. Sokat láttam, amint a háztartási helyiség kövén, majd a varrógép asztalánál szab. Ebbe nőttem bele. Emlékszem, az első kreációmat a Barbie babámnak készítettem zokniból.

– Végül miért éppen táskákat kezdett varrni?

– Körülbelül 12 éves voltam, amikor megkaptam életem első varrógépét, hogy ne anyukámét tegyem folyton tönkre. Autodidakta módon tanultam meg azt, amit tudok. Akkor egyből táskákat kezdtem varrni. Mindig is imádtam a táskákat, a varrás tudományának hála, a gardróbom gyorsan tele lett velük, ezért hetedikben már az osztálytársnőimnek, a barátnőimnek készítettem az egyedi kiegészítőket. Emlékszem, az első ifiházas Frankó Dance Fesztivál koncertemre is a saját készítésű, farmernadrágzsebből varrt táskámmal mentem.

– Hogyan született meg a saját márkája?

– Könnyűipari mérnökként végeztem az Óbudai Egyetemen, bőr szakirányon. Már a fősuli alatt, 2007-ben indult el az egyedi táskákat bemutató saját weboldalam és blogom. Ezután egy kisebb, de roppant hasznos újságírói kanyar következett, egy online női magazinnál dolgoztam, a divatrovatot vittem, ahol később főszerkesztői pozícióban is kipróbálhattam magam. 2012-től, a fiam születésétől kezdve szabadúszó újságíró lettem. Ez alatt a négy év alatt egyedi megrendelésekre készültek a táskák, de ez igazából csak olyan volt, mint egy hobbi. Új lendületet a második gyermekem születése után, 2016-ban vett a táskamárkám, amikor a Pocket Trailer kismotor- és futóbringa-hordozó után elindult a táskák önálló webshopja is.

– A gyermekei mellett nőtt egyre nagyobbra a vállalkozása is. Mesélne erről az időszakról?

– Szerintem manapság nem sok anya engedheti meg magának, hogy egyáltalán ne dolgozzon pici gyerek mellett, így volt ez nálunk is. Muszáj volt munkába állnom, de szerencsém volt, mert olyanba kezdhettem bele, amit igazán szeretek, ami feltölt és örömmel tölt el. A folyamatosan fogyatkozó külsős újságírói munkákat tökéletesen egészítette ki a márka, ahogyan az nőtt, a hivatásos írás úgy szorult fokozatosan háttérbe. A kisebbik gyerekemet sokáig hordoztam, ezért rengetegszer dolgoztam úgy, hogy ő a hátamon aludt, így mondhatni, a Pici Piac baba-mama vásárokon nőtt fel.

– Mi vagy ki inspirálja a kiegészítők tervezésekor?

– Azt talán könnyebb lenne megmondani, mi nem. Bármi és minden inspirál. Az olyan hagyományos inspirációforrások mellett, mint a Pinterest vagy az Instagram, inspirál a természet, a gyerekeim, a legváratlanabb és legkülönbözőbb dolgok összekapcsolásából jönnek a legjobb ötleteim. Általában éjjel, mert az agyam kreatív része akkor sem tud leállni. Az idei őszi-téli kollekciót például a szajkó inspirálta, ami időről időre felbukkan a kertünkben.

– Most éppen min dolgozik?

– Most epekedve várom az új kollekcióhoz készített imázsfilmet, amit első alkalommal bíztam profi kezekre. Idén télen kicsit megújulnak a tavaly is népszerű mellények, és lesz egy izgalmas kollaboráció egy másik hazai márkával, aminek a világa régóta inspirál, így külön öröm a közös munka, de erről egyelőre nem mondhatok többet. Természetesen a táskákat is folyamatosan fejlesztem, és új ötletek is mindig vannak a varrógép mellett, csak győzzem őket megvalósítani.