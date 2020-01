Duplán ünnepeltek a gyulai hangversennyel

A Hangszercsere Program, valamint a magyar kultúra napja alkalmából rendezett nagyszabású hangversenyt a Gyulai Tankerületi Központ és a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola pénteken este utóbbi oktatási intézményben.

Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója beszédében megköszönte a tankerület művészeti iskoláinak, hogy részt vesznek az immár hagyományos hangversenyen, amely főhajtás a magyar kultúra napja előtt és köszönetnyilvánítás a Hangszercsere Program keretében megvalósult fejlődésért. Az elmúlt két évben, 2018-ban és 2019-ben a tankerület összesen 61 millió forint értékben vásárolhatott kiváló minőségű hangszereket, a zeneoktatáshoz szükséges eszközöket, például kottatartó állványt, és újíthatta fel hangszereit.

Lebanov József az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője megköszönte a meghívást, és kiemelkedő pedagógiai munkájukért gratulált a Gyulai Tankerületi Központ művésztanárainak. A szakember beszédében összefoglalta a három éve működő Hangszercsere Program eredményeit.

A Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából életre hívott kezdeményezés keretében 2017-ben még 118 millió forint keretösszegből valósulhatott meg akusztikus pianínó vásárlása az országban. Ám 2018-ban és 2019-ben, a program második és harmadik ütemében már 3-3 milliárd forint állt rendelkezésére az állami és az egyházi fenntartású művészeti képzést folytató intézményeknek, hogy új hangszereket szerezzenek be, vagy a meglévőket felújítsák. Köszöntőjében Lebanov József kifejtette azt is, hogy milyen fontos a zene szerepe a gyermekek életében, hiszen fejleszti az érzelmi intelligenciát, a finom motorikus készségeket, s emellett a reál tantárgyak tanulására is jó hatással van.

A főosztályvezető nem először vett részt a Gyulai Tankerületi Központ hangversenyén, már 2018-ban is ellátogatott Gyulára. Az est végén pedig – szintén immár hagyományként – Czirok Mihály intézményvezetővel és Almási Attila zeneművésszel együtt közös örömzenéléssel lepte meg a közönséget.

A Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában egyébként összesen huszonhét köznevelés intézmény működik két önálló alapfokú művészeti iskolával, s kilenc általános iskolában alapfokú művészetoktatás alapfeladattal, amelyek tagintézményként vagy intézményegységként végzik ezt a feladatot. Alapfokú művészeti nevelés-oktatás összesen 22 feladatellátási-helyen működik, ahol 129 művésztanár neveli-oktatja a növendékeket.

A Kodály Program Gyulai Tankerületi Központtal kapcsolatos eredményeiről Teleki-Szávai Krisztinától megtudtuk, 2018-ban öt pianínó, tizenkét digitális zongora és 148 „egyéb”, a fiatalok zenei oktatását segítő ütős, fúvós, vonós és népi hangszer érkezett az érintett települések intézményeihez, valamint számos hangszert is felújítottak. A fejlesztés összege abban az évben elérte a 31 millió forintot.

Tavaly öt pianínóval, tizenhárom digitális zongorával és 130 „egyéb” hangszerrel bővültek a tankerület iskoláinak lehetőségei, illetve folytatódtak a hangszer-felújítások. 2019-ben összesen 30 millió forint értékű beruházást valósítottak meg.