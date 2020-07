Drónokat szerelnek a fiatalok Csorváson

Sikeres volt a Gulyás Mihály Iskolai és Művészeti Alapítvány pályázata, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség Program felhívására adtak be.

A Földön-vízen-levegőben című anyagot Murvai József, az Edison Klub vezetője és Kecskés Beáta tehetséggondozó szakos tanárnő írta.

A pályázatnak köszönhetően létrejött szaktáborban a diákok elektromos autójukhoz készítettek utánfutót a csorvási Mechanitec Kft.-nél, a cég munkatársa, Fruzsa Mihály irányításával. A programban drónokat is összeszereltek, valamint megtanulták irányítani a repülőeszközöket. A Leszkó család egy kamerás drónt ajándékozott a csapatnak, Nagy István szentesi fotóművésszel pedig sötétkamrát készítettek. Prorok András modellező szakkörvezető a távirányítható repülőgépek összeszerelését mutatta be a fiataloknak, akik programozzák is a microbitpaneleket, melyeket a pályázati támogatásból vettek.