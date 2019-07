Drónnal ellenőrzik a fészkeket a Csanádi pusztákon

A parlagi sasok fészkeit vizsgálták, amik meglehetősen érzékenyek arra, ha megzavarják őket. A Körös-Maros Nemzeti Park munkatársai számtalan fontos dolgot tudtak meg a nemzeti park területén élő madarakról.

A parlagi sasok meglehetősen érzékenyek a zavarásra, ezért a fészkeket csak olyan esetekben közelíthetőek meg, amikor erre feltétlenül szükség van. Évente egy alkalommal, a költések nyomon követése céljából a Körös-Maros Nemzeti Park munkatársai betekintenek a sasfészkekbe. Idén ezt – a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársaival közösen –, egy drón segítségével tették meg. Így nem kellett felmászniuk a fészkekhez, nem zavarják meg a madarak nyugalmát.

A robotrepülő fotókat készített a fészkek állapotáról, környezetéről, s természetesen a fiókákról. A felvételek alapján néhány napos pontossággal meg lehet határozni a fiókák korát, regisztrálják a ki nem kelt tojásokat, s információt kapnak a szakemberek a fiatal madarak egészségi állapotáról.

Annak érdekében, hogy az állományt pontosabban tudják vizsgálni, genetikai mintákat is gyűjtöttek a fészek környezetében. Az összegyűjtött tollak segítségével tisztázni tudják a fiókák származását, illetve az öreg madarak költőterületek közötti átmozgásáról is információkat kaphatnak. (A parlagi sasoknál esetenként több száz kilométeres átmozgások is előfordulnak, de többségük hű marad első territóriumához).

A drón által készített felvételekből kiderült, hogy mind a négy fészekben vannak fiókák, háromban egy, egyben pedig kettő.