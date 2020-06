Drágulásban előzte az olasz a párizsit

A friss hazai gyümölcsökhöz képest elenyésző a húsok és húskészítmények idei drágulása. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2020 első öt hónapjában az olasz felvágott országos átlagára emelkedett legjobban, 10,6 százalékkal. A csirkecombért 9,3 százalékkal kell többet fizetni, mint az év elején. Legkevésbé a sertéscomb ára nőtt, csupán 1,3 százalékos az emelkedés.

Már a grillszezonban kellene járnunk, de a szeszélyes időjárás miatt a kerti partik igazából még váratnak magukra Békésben. Molnár Pál békéscsabai hentes kiemelte, tárcsán sütésre, grillezésre a sertéstarját, sertéskarajt, ritkábban az oldalast, csirkéből a mellfilét, a combot és a szárnyat választják a legtöbben. A ballagásokra megnőtt a húsrendelés és -vásárlás, sokan bográcsost főztek, amihez jól fogyott a csülök, a marhalábszár is.

Tyetyák Magdolna, a megyében húsz üzletet működtető Élésker Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, nagyon hullámzó a húsok és húskészítmények beszerzési ára.

– Húspultjainkban zömében magyar árut kínálunk. Akkor rendelünk külföldi portékát, ha valamilyen okból magyar nem áll kellő mennyiségben rendelkezésre – ecsetelte az ügyvezető. – Az árak nagyban függnek a nemzetközi kereslettől is, így olyan furcsaság is előfordult, hogy a sertésoldalashoz többért jutottunk hozzá, mint a -karajhoz.

Tyetyák Magdolna kitért arra, a sertés- és a csirkehús a legkeresettebb üzleteikben. Előbbinél a comb és a lapocka, utóbbinál a mellfilé és a felsőcomb fogy leginkább, valamint népszerű az egész comb farrésszel. A marhahúst és a víziszárnyasokat is keresik, de kisebb arányban. A feldolgozott árunál a felvágottak viszik a prímet, ezeknél is a hazai cégek márkázott termékeit kérik. A KSH adatai szerint a húskészítmények átlagosan 6,2 százalékkal drágultak május végéig január óta.

Érdekesség, hogy az olasz felvágott emelkedett a legnagyobb mértékben, 10,6 százalékkal. A párizsi felvágott 9,7, a gépsonka 9,5 százalékkal kerül többe.

Ottlakán György gyulai hentes érdeklődésünkre elmondta, bár eddig az időjárás még nem igazán a nyári arcát mutatta, de ilyenkor azért már nem a kolbászhús a vezető termék, mint télen.

– A vásárlók kifejezetten a magyar húsokat keresik. Kívánságaikat teljesítjük, ha kérik, felkockázzuk, felszeleteljük az árut – emelte ki Ottlakán György. – A birkahús is népszerű nálunk, de például a báránynak is keletje van, pedig már túl vagyunk a húsvéton. A különböző tévés főzőműsorok hozzájárulnak ahhoz, hogy ne csak a mindennapos húsféleségeket, húsrészeket kérjék a vásárlók. Mindezzel a változatos étrendet is biztosítják.

Ottlakán György szólt arról, kellő tapasztalattal felvértezve töltik fel a húspultokat üzletükben. Ami azért nagyon fontos, hogy mindig friss húshoz jussanak a vevők. A füstölt áruknál a tartósítás miatt ez nem annyira fontos szempont. Ha már füstölt áru, megyénkben a kolbász a legkelendőbb. A KSH kimutatása alapján a szárazkolbász kilójának országos fogyasztói átlagára négyezer forint fölé kúszott május végére.