Dr. Mokán István indul ismét Sarkadon

A Fidesz sarkadi szervezete és az önkormányzati választási egyeztető bizottság egyhangú döntése alapján dr. Mokán István, a Fidesz megyei alelnöke, Sarkad jelenlegi polgármestere indul ismét polgármester-jelöltként a Fidesz-KDNP színeiben az őszi önkormányzati választáson – jelentette be dr. Kovács József országgyűlési képviselő, a Fidesz választókerületi elnöke.

Szívügyem Sarkad és az itt élők sorsa – mondta a 44 éves, közgazdászként és jogászként végzett dr. Mokán István, aki születése óta Sarkadon él, együtt lélegzik a településsel. 21 éve dolgozik a polgármesteri hivatalban, végigjárta a ranglétrát, volt pénzügyi ügyintéző, városmenedzser és két ciklusban alpolgármester. 2014 óta polgármesterként szolgálja szeretett városát és 2006-tól, azaz három ciklus óta egyéni körzetben megválasztott önkormányzati képviselő.

Kiemelte: polgármestersége alatt közös összefogással békés közéletet, sikeres közösséget, fejlődő várost teremtettek, számos tartalmas programot szerveztek a sarkadi családoknak, a településen soha nem látott nagyságrendű, 10 milliárd forint értékű beruházáscsomagot valósítottak meg és indítottak el az elmúlt öt év során. A sarkadiak közösségét egy nagy, 10 ezer lelkes családnak tekinti, az eredményeket pedig közös sikernek.

Kiválóan felkészült önkormányzati szakember, aki évtizedes közéleti munkássága, közigazgatási gyakorlata, tapasztalata, felkészültsége és bizonyított szakértelme alapján továbbra is példaértékűen tudja a város lakosságának érdekeit képviselni és folytatni a megkezdett munkát – mondta dr. Kovács József, amihez dr. Mokán István hozzátette: emberséggel, tisztelettel, közvetlenséggel, szeretettel és segítőkészséggel végezte eddig is, s végezné a jövőben is a tevékenységét, a polgármesterség számára egy határozott irányítással és nyugodt erővel, de kellő alázattal és szerénységgel ellátandó szolgálatot jelent.