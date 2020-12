Dr. Kiss-Rigó László: jobban meg kell ragadnunk a lényeget

Karácsonykor annak a születését ünnepeljük, aki testvérként jött közénk. Az ünnep üzeni, hogy Isten nem idegenként, hanem partnerként kezeli az embereket. Sőt, minden nehézségével együtt vállalta az emberi életet, és megmutatta, miként, illetve miért érdemes élni – fogalmazta meg a karácsony legfőbb üzenetét hírportálunknak dr. Kiss-Rigó László. A szeged-csanádi püspökkel arról is beszélgettünk, hogy miként változtatta meg az idei nehézségekkel teli év a karácsony időszakát.

– Mindannyian tapasztaljuk, hogy a koronavírus-járvány okozta nehézségek, korlátozások és óvintézkedések sok mindenre rákényszerítenek bennünket, és el kell térnünk attól, amihez ragaszkodnánk

– fogalmazott a kialakult helyzettel kapcsolatban dr. Kiss-Rigó László. Mint elmondta, azt is észre kell venni, hogy bármilyen furcsán hangzik, de pozitív hozadéka is van a pandémiának.

– A körülmények talán megmutatták, hogy a karácsony ünneplése során egy kicsit jobban is törekedhetünk a lényeg megragadására – folytatta a gondolatot.

– Az elmúlt években megszoktuk a díszeket, az üzleteket, a csillogást, a rohangálást, a vásárlást, a fogyasztást. Most viszont halványabbak a lehetőségek a külsőségekben, ami talán nem is olyan nagy baj, mert korábban mi is belehajszoltuk magunkat a pénzköltésbe, abba, hogy ajándékot kell venni, lehetőség szerint minél drágábbat. Ebből a kell és a venni sem a legszerencsésebb. Az ajándék a szeretetet és a hálát, nem az irracionális költségeket közvetíti. Érdekesség, hogy az utóbbi időben több tanulmány is foglalkozott a koronavírus negatív és pozitív hozadékaival. Utóbbival kapcsolatban a legtöbb helyen megemlítik, hogy a családok több időt tölthetnek együtt. Ezzel viszont meg kell tanulni megfelelően élni, mert olyanról is lehetett hallani, ahol ez a visszájára fordult.

A pandémia kapcsán felvetettük, hogy a helyzet nagyon sokak számára komoly lelki megrázkódtatással járt, hogy a járvány miatt a legtöbbek számára megváltoztak a mindennapok, szűkült az életterük. Dr. Kiss-Rigó László erről szóló kérdésünkre hangsúlyozta, valóban eluralkodhat a Covid-helyzet miatti bezártságérzés. Viszont a saját ismeretségi körében is többen igyekeznek inkább lehetőségként tekinteni a körülményekre. Ők el is elárulták, hogy most rengeteg olyan dologra is jut idejük, amelyekre korábban nem.

– Meggyőződésem, hogy minden helyzetből – így abból is, hogy több időt töltünk otthon – ki lehet hozni jót

– nyomatékosította. Kiemelte, hogy a problémákra nem elsősorban az egyházi külsőségek adnak megoldást.

– Sokan olvassák a Szentírást otthon is, és közben sok mindenen elgondolkodnak – tette hozzá.

– Ahogy ilyen nehéz helyzetben, megpróbáltatások közepette lenni szokott, jó néhányan felteszik maguknak a kérdést, hogy van-e értelme annak, amit csinálnak, hogy mi is a végső céljuk.

Visszatérve a karácsonyra elmondta, globálissá vált az ünnep, ami azt is jelenti, hogy sokan úgy élik meg ezt az időszakot, hogy fogalmuk sincs az eredeti mondanivalójáról.

– Egyesek számára öröm, hogy nem kell dolgozni, és kicsit több időt tölthetnek otthon. Mások számára alkalom arra, hogy a hagyományoknak és a szokásoknak hódolva a gasztronómiai élményeket jobban élvezhessék – folytatta a gondolatot. – Önmagukban ezek a dolgok sem rosszak, de a hívő közösségek, a tudatos keresztények számára másról is szó van. Karácsonykor annak a születését ünnepeljük, aki a testvérként jött közénk. Az ünnep üzeni, hogy Isten nem idegenként, hanem partnerként kezeli az embereket. Sőt, minden nehézségével együtt vállalta az emberi életet, és megmutatta, miként, illetve miért érdemes élni.

A názáreti Jézus mindannyiunk testvére akart lenni. Ha ezt elfogadjuk, nekünk is érdemes lenne tudatosan egymás testvéreiként élni.