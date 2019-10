Közösen kell gondoskodnunk a békéről és a biztonságról

Békés megye mindig elhivatott és elkötelezett régiója volt Magyarországnak a katonai utánpótlás kérdésében is – hangsúlyozta dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter Takács Árpád Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottal közösen megtartott csütörtöki békéscsabai sajtótájékoztatóján. A szaktárca vezetője szólt a gyulai Airbus-gyár létesítésének jelentőségéről, majd hozzátette, meglátása szerint más lehetőségek is lesznek Békés megye részére a foglalkoztatás terén.

A Békés Megyei Védelmi Bizottság és a Békés Megyei Államigazgatási Kollégium ülését tartották csütörtökön a Békés Megyei Kormányhivatalban. Mint azt Takács Árpád kormánymegbízott a tanácskozás kapcsán megtartott sajtótájékoztatón elmondta, még a megyei védelmi bizottság legutóbbi ülésén kezdeményezték dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter meghívását. Arra kérték a szaktárca vezetőjét, hogy a Zrínyi 2026 komplex honvédelmi és haderő-fejlesztési programról adjon tájékoztatást a megye közvéleménye részére.

Dr. Benkő Tibor elmondta, az ország valamennyi megyéjét felkeresi munkatársaival, hogy információt adjon a programról, annak céljairól. Békés megye a tizenötödik helyszín a sorban, ahova emiatt látogattak el, de ugyanezért minden egyetemet is felkeresnek, ahová meghívják őket.

A honvédelmi miniszter nagyon fontosnak nevezte, hogy megszólítsák a fiatalokat, hogy elmondják, mit miért tesznek, hogy lássák miben számítanak rájuk.

– A megyei tanácskozásból is látszik, sokan vannak, akik valóban érzik annak a súlyát, hogy az ország békéjéről és biztonságáról közösen kell gondoskodnunk – hangsúlyozta. – Meggyőződésem, hogy a fiatalok, a jövő nemzedék olyan stabilitást tud adni, amelyre hosszú távon lehet számítani. Nekünk pedig a felelősségünk és a feladatunk, hogy bemutassuk nekik a lehetőségeket, azt, hogy mit jelent a haza, a haza iránti elkötelezettség, a hűség, a lojalitás, a bajtársiasság, melyek azok az emberi attitűdök, amelyek nélkül nem létezik társadalom.

Hozzátette, vannak értékek, amelyeket elődeink megteremtettek. Az emberek a legnagyobb értéknek az egészséget tartják, de ehhez a béke és biztonság is társul.

– Ahol ugyanis nincs béke és biztonság, ott az egészség is csorbát szenved – húzta alá. – A honvédelmi programot a közösségi célok mozgatják, szeretteink, családunk, gyermekeink, a következő nemzedék, amelynek tagjairól gondoskodnunk kell. Meg kell teremtenünk, hogy gyermekeink és unokáink valóban békében, biztonságban, megfelelő környezetben nőhessenek fel.

Utalt arra, hogy NATO-csatlakozás mellett a legfőbb érv az volt, hogy Magyarország – mint kis állam – a biztonságát egy szövetségi rendszerben, egy kollektív védelemben találja meg. A NATO alapdokumentum 5. cikke valóban a kollektív védelemről, szükség esetén egymás katonai megsegítéséről szól, ugyanakkor a 3. cikk azt mondja ki, hogy minden ország köteles olyan képességeket építeni, amellyel kiszolgálja az 5. cikk követelményeit.

– Ennek az országnak és nemzetnek olyan képességeket kell kiépítenie, ami a térség meghatározó erejévé teszi. Ezért történik számos fejlesztés. – folytatta a gondolatot. – A magyar nép mindig példaértékű volt a hazafiasság, az elkötelezettség, a bátorság, a hűség tekintetében. Nem igaz, hogy a most Magyarországon élő nemzedék ezeket a jegyeket nem hordozza, csak nem hozták elő belőle. A Zrínyi 2026 erről is szól, nem csak a technikai beszerzésekről, nem csak a fejlesztésekről, hanem az emberről, a társadalomról, a biztonságpolitika más területeiről vagy az energiabiztonságról. Ezek együttesen alkotják a honvédelem egészét.

Nyomatékosította: azért is járja az országot, hogy az emberek megértsék a honvédelem nem kizárólag a honvédség, nem csak a honvédelmi tárca feladata.

– Mindenkinek tudnia kell: a katona elhivatott, és a katona az az ember, aki leginkább el akarja kerülni a háborút. A katona a béke őrzője. – húzta alá. – A békefenntartó katonák emlékére kialakított pákozdi emlékparkban áll egy márványtábla, amin az szerepel: „Végakaratuk a béke volt.”

Kitért arra, hogy a közelmúltban Brüsszelben a védelmi miniszterek találkozóján járt.

– Egyre több ország, egyre több nemzet ismeri fel, hogy a dolgokat, a problémákat ott kell kezelni, megoldani, ahol azok keletkeznek – mondta. – A békefenntartók a békét, a biztonságot, egy jobb világot teremtenek azért, hogy a területen élő embereknek ne kelljen elhagyniuk hazájukat, otthonaikat, szeretteiket.

Újságírói kérdésre hangsúlyozta, a hazafias honvédelmi nevelés terén számítanak a megyére az oktatási intézmények, a szakképzési centrumok bevonásával is. Békés megye mindig elhivatott és elkötelezett régiója volt Magyarországnak a katonai utánpótlás kérdésében is. A jövő katonáinak nevelése érdekében segítenek és kérik is a helyiek támogatását, a jövő katonáinak a nevelése érdekében.

Szólt arról, hogy hazánk két csapatszállító gépet, húsz könnyűhelikoptert és tizenhat H225M helikoptert vásárolt az Airbustól.

Ennek kapcsán kiemelte, már a nyilvánosság előtt is ismert, hogy az Airbus megjelenik a megyében, Gyulán létesít helikopteralkatrész-gyárat. A miniszter úgy vélekedett, meglátása szerint ezen túl menően más fejlesztésre is lehetőség nyílhat Békés megyében.

– A kormányzat nagyon számít Békés megyére, és szeretne is segíteni a foglalkoztatásban – hangsúlyozta ennek kapcsán.

Visszatérve az újságírói kérdésre elmondta, új katonai szervezetet nem terveznek Békésben, de azt a megyei és városi vezetőkre bízná, hogy éreznek-e magukban annyi erőt és szándékot, hogy szívesen vállalnák-e egy honvédelmi középiskola és kollégium felállítását.

Takács Árpád reflektálva az elhangzottakra, emlékeztetett arra, hogy október 24-én a kormány a gyulai Airbus-gyár létesítésével kapcsolatos hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította.

A kabinet a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat bízta meg ezen feladatok koordinálásával. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítás biztosítja a fejlesztéshez szükséges eljárások gyorsaságát, rugalmasságát, még kiemeltebb hatékonyságát.

A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott emellett úgy fogalmazott: minden olyan képzést támogatnak, ami Békés megye és az ország érdekeit szolgálja.