Dr. Bagdy Emőke Békéscsabán: tudjuk, mikor mit kell átadni a gyermekeknek

Dr. Bagdy Emőke szakpszichológus-pszichoterapeuta tartott előadást szerdán este A család jövője, a jövő családja címmel a Csabagyöngye Kulturális Központban. Az elismert szakemberrel a program előtt beszélgettünk párkapcsolatról, a család szerepéről és a napokban nagy port kavaró Meseország mindenkié című kötet visszhangjáról.

– Sokszor hallani arról, hogy az elmúlt években sokat változott a családok dinamikája. Ön is így látja?

– Valójában minden megváltozott, így a társadalmi kontextus is, amibe a család illeszkedik. A család a társadalom legkisebb sejtje, melynek feltétele, hogy szeretetkapcsolatok kössék össze tagjait és egy önként vállalt közösség legyen. Egy biztos bázis legyen, amelynek annál nagyobb a jelentősége, minél nagyobb a világunkban a bizonytalanság. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a család a gyermeket társadalomba bevezető, gyermeknevelő funkciójának egyre kevésbé tud eleget tenni. Ennek egyik oka a mondhatni kötelező női munkavállalás, ami a női szerepet, ezáltal pedig a család hagyományos szerepeit is megváltoztatta. A munkával töltött idővel pedig szinte elveszett az az idő, amit érzelmi táplálásra, egymás közötti kapcsolatok erősítésére kellene fordítanunk.

– Hogyan látja mégis a család jövőjét, a jövő családját?

– A család örök, gyermekek mindig fognak születni és mindig szükségünk lesz egy olyan pici szociális közegre, ami a mi személyes boldogulásunk záloga. Több kutatás is vizsgálta már azt, hogy mi az, amitől az ember az élete során a legboldogabb, mitől egészséges, boldog és hosszú életű. A Harvardon 75 éve folyó vizsgálatból például kiderült, hogy az egészséghez, a boldogsághoz és hosszú élethez egy szilárd, boldog párkapcsolat szükséges, hogy valaki számára te legyél a legfontosabb, akivel együtt megteremtheted a saját világodat, az otthonodat, családodat. Hiszen azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk, mert ott van a biztonság, ahová mindig visszatérhetünk. Ugyanakkor a család két oszlopa, biztos alapja, bázisa mindig az azt létrehozó két ember kell hogy legyen. Leonardo da Vinci fogalmazta meg egykor, hogy „a boltív két egymásnak támaszkodó gyengeség, melyből végtelen erő keletkezik.” Ezt a szövetséget, két oszlop boltívbe való összefonódását jelenti a boldog, biztos párkapcsolat.

– A Meseország mindenkié kötet rendkívül nagy társadalmi visszhangja Ön szerint minek köszönhető? Többen nem értettek egyet a véleményével…

– Ez a mesekönyv csak egy apropó, ami olyan feszültséget robbantott ki, ami már egy ideje ott lappangott a társadalomban. Több hullámban, enyhébb formában ez már többször kifejezésre jutott, de most valami oknál fogva belobbant és mindenkit feltüzelt. Fontos azonban tisztázni, hogy min is vitázunk… Hiszen birtokában vagyunk azoknak tudományos eredményeknek, bizonyítékokon alapuló tudásnak, ami a személyiségfejlődésben pontosan megmondja, hogy mikor, mi kell a gyermeknek és azt hogyan adjuk át. A genetikai kibontakozás mindig időzített, időablakok, szenzitív időszakok vannak. A környezetnek pedig az a feladata, hogy a szükséges kulcsingereket megadja az ébredező és kinyílni akaró géneknek. Az időablak szerint a gyermekek 3–5 éves korban kapják meg azokat a kulcsingereket, amelyek hozzásegítik, hogy a biológiai nemükkel azonos társadalmi nemben vállalják, hogy hová, azaz melyik nemhez tartoznak. Illetve óvodás korban alakulnak ki az életre szóló mély bevésődések is, ezért ilyenkor minden ingerbehatásnak különös értéke és jelentősége van.

– Azt sem szabad elfelejteni, hogy az apróságoknak ilyenkor még nincs realitás tudatuk, számukra a képzelet és a valóság összefolyik. A jelentések, a szavak vándorolnak a mintha élmények csatornáin keresztül. És ebben a csodákkal teli világban, ahol a képzelet és a valóság ennyire összekeveredik, a gyermek amit lát, érzékel tapasztal, azt fogadja be. A meséknek éppen ezért óriási szerepe van ebben a korban, az apróságok maguk is részévé válnak a meséknek, ahol királyfik, királylányok, vagy akár hősök lehetnek. Vagyis óriási kompenzáló erőfolyamatokkal töltekeznek, majd elhagyják ezt a kort és örökre becsukódik ez az időablak, ami pedig addig bement, az fog hatni rájuk az életük során.

