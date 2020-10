Döntöttek a Jókai színházról: újra a régi igazgató a direktor

A békéscsabai képviselő-testület a napokban döntött arról, hogy újabb öt évre megválasztja Seregi Zoltánt a Békéscsabai Jókai Színház igazgatójának.

Seregi Zoltán 2016 óta vezeti a teátrumot, azt vallja, hogy a színház csak közönséggel létezhet, így a következő időszakban is arra fog törekedni, hogy nézőbarát, sokszínű bemutatókkal örvendeztesse meg a Békés megyeieket.

– Milyen a tervekkel indul neki az elkövetkező öt évnek?

– Szeretném folytatni a közönségbarát műsorpolitikát, mert hiszek abban, hogy a színház csak akkor működik jól, ha közönsége van. Éppen ezért mindent megteszünk, hogy a hűséges nézőinket megtartsuk és minél több embert becsábítsunk a színházunkba. Többek között azzal, hogy további neves vendégszereplőket, rendezőket hívunk, és más műfajok felé is nyitni fogunk, így az opera, vagy a balett is része lesz majd a repertoárunknak. A társulatfejlesztés is a terveim között szerepel, mert bár nagyszerű társulatunk van, vannak hiányos szerepkörök, amikre szerződtetni kellene új színészeket. Ugyanakkor a koronavírus-járvány miatt kialakult anyagi helyzetünk most ezt egyelőre nem teszi lehetővé. Ebből is indult ki az az ötlet, hogy nonprofit kft-ként, kötetlenebb finanszírozási formában működhetnénk tovább. Már meg is tettük ehhez az első lépést, és a közalkalmazotti státuszt átalakítottuk alkalmazottivá a társulaton belül. Mindezek mellett régóta szeretnénk helyrehozni a színház tetőszerkezetét is, hiszen az eredeti, több mint 150 éves fagerendák már nincsenek jó állapotban.

– Napról napra változik a vírushelyzet, hogyan tudják növelni az emberek biztonságérzetét? Mennyire biztonságos ma színházba járni?

– Mindent megteszünk azért, hogy a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk a nézőinket és a társulat tagjait. Nemrég több olyan UV-C lámpát szereztünk be, amely 99 százalékban fertőtleníti a levegőt és a felületeket mindkét játszóhelyünkön. A lámpatestek által kibocsátott sugárzás a levegő, a víz és a különböző felületek fertőtlenítésére is alkalmas, hatékonyan semlegesíti a baktériumokat és a vírusokat, beleértve a koronavírust is. Emellett természetesen a teátrum egész területén kötelező a maszk viselése, illetve az épület több pontján kihelyeztünk szenzoros kézfertőtlenítő-adagolókat, és a társulat, valamint a közönség hőmérsékletét is mérjük minden belépéskor.

– A koronavírus sok mindent átírt az elmúlt hónapokban, hogyan alakulnak az előadások?

– Három hónapja nyitottuk meg újra a nézőteret, voltak foghíjas előadások, de összességében sokan jöttek pótolni az elmaradt darabokat, sokan vágytak az általunk nyújtott kikapcsolódásra, szórakozásra. Ugyanakkor a járvány miatt nem csak a felnőtt, hanem a diákbérletekből is jóval kevesebb fogyott, ami az évadunk újragondolását hozta magával.

– Milyen bemutatók várnak még idén a színház szerelmeseire?

– A következő darab a Holló Jankó című gyermekdarab lesz, utána a Pillangók szabadok című romantikus vígjátékkal várjuk a közönséget, majd további két vígjátékot tűztünk műsorra idén. Az egyik a Hotel Mimóza című francia darab, amely végigjárta már Nyugat-Európa színpadait, és filmet is készítettek belőle. A másik egy hagyományos kuplékra épülő magyar vígjáték, a Pezsgős vacsora a két világháború közti időkből. Mindkettőn sokat lehet nevetni, szórakozni, ami most különösen fontos. Reméljük, hogy a közönségünk is így gondolja, és hűséges marad, vagy visszatér hozzánk, ha esetleg a bizonytalanság miatt elpártolt volna tőlünk.