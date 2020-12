Döntött a parlament a szabadkígyósi kastély jövőjéről

Kedden elfogadta a parlament azt a Herczeg Tamás országgyűlési képviselő által előterjesztett módosító indítványt, mely alapján az eredeti törvényjavaslatból kikerült az a rész, amely a szabadkígyósi kastélyt a Nemzeti Ménesbirtokhoz rendelné.

– Az általam helyesnek gondolt irányról a kormánypárti frakciók vezetőivel, a Miniszterelnökséget irányító miniszterrel, a törvényalkotási bizottság elnökével és a település polgármesterével is konzultáltam. Majd egy, a lakosság és a kígyósi polgármester véleményével is egybehangzó kérést fogalmaztam meg a parlament felé. A módosító javaslatom benyújtásával párhuzamosan kezdeményeztem egy egyeztető tanács létrehozását is, amely a kastély üzemeltetési kérdéseivel kapcsolatban foglal majd állást – osztotta meg velünk az országgyűlési képviselő.

Továbbá fontosnak tartja azt is, hogy az átadás után a megújuló kastélypark mindenki számára ingyenesen látogatható legyen, térítésmentesen lehessen az előcsarnokba és időszakonként a kápolnába is bemenni.

– Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy az üzemeltetésnek fenntarthatónak kell lennie ­– tette hozzá a térség képviselője.