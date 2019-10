Dömötör Csaba: alkalmas vezetők kellenek

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Békéscsabán egyeztetett kedden Herczeg Tamás országgyűlési képviselővel. Szót ejtettek a kedvezményezett és megvalósult beruházásokról, így az M44-esről, a vasútfejlesztésről, a bicikliutak építéséről vagy az intézmények korszerűsítéséről.

– Békéscsaba lehetőségeit jelentősen javítja az M44-es – mondta Dömötör Csaba a hírportálunknak adott interjúban, hozzáfűzve, régi adósság volt ez a fejlesztés. Emlékszik olyan, évekkel ezelőtti fórumokra, amelyeken szóba került a gyorsforgalmi út fontossága, igénye. Hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP közössége az, amelyik az ilyen ígéreteket képes beváltani.

Elmondta: Magyarország gyarapodó időszakát éli, ez abból is látszik, hogy 5 százalék fölötti a gazdasági növekedés, ami a mindennapokban is érezhető. Ez tette lehetővé, hogy elindulhasson a családvédelmi akcióterv a 10 millió forintos babaváró támogatással, hogy a minimálbér összege 2010-hez képest a kétszeresére emelkedhessen, hogy csökkentsék az adókat, illetve, hogy az olyan fejlesztések elindulhassanak, mint az M44-es. A biztonság kérdését is felvetette: ha biztonság van, akkor az emberek magától értetődőnek vélik, de azért napról napra, folyamatosan meg kell küzdeni.

A parlamenti államtitkár szerint az október 13-ai önkormányzati voksolás arról szól, hogy alkalmas vezetőket választanak-e a városok, a falvak élére a szavazók. Kiemelte: a kormánypártok az ország minden részén alkalmas jelölteket ajánlanak. Úgy véli, érdekes jelenségek sora látható az ellenzéki oldalon, sok helyen szerinte az alkalmatlanság szövetsége jött létre: vagy azért, mert olyanok álltak össze, akik korábban egymással marakodtak, vagy azért, mert nem tudnak olyan jelölteket a választók figyelmébe ajánlani, akik rendelkeznek kellő tapasztalattal.

– A jelöltek egy része szeretne együttműködni a kormánnyal, és vannak köztük olyanok is, akik nem a Fidesz-KDNP színeiben indulnak. Az ellenzék egy része viszont harcászati hídfőállásként tekint a polgármesteri és a képviselői tisztségre. Ebből nem lesz építkezés – fogalmazott Dömötör Csaba. – Ha Békéscsabát nézem, akkor a közös munka, a hosszútávú együttműködés feltételei adottak, az jelentene garanciát minderre, hogy a Fidesz-KDNP képviselői alkossák a többséget a városi közgyűlésben. Ez teremtette meg eddig is az eredményes munka feltételeit, ez tette lehetővé, hogy a polgármester is jó vezetője legyen a városnak.