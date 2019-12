Dominikába indul az Exatlon bajnokokkal Kempf Zozó

Január 1-én szintet lép az Exatlon Hungary. A TV2 műsorának új évada ismét a Dominikai Köztársaságból jelentkezik, de új helyszínen, még látványosabb és nehezebb pályákon szállnak versenybe a bajnokok és ­kihívóik. A bajnokok csapatában helyet kap Kempf Zozó, gyulai BMX-világbajnok is.

Nagyon örülök, hogy megkerestek, hogy legyek részese a műsornak. Előzetesen nem is gondoltam volna, hogy bekerül­hetek a csapatba – nyilatkozta hírportálunknak Kempf Zozó, akit gyulai otthonában, éppen a pakolás időszakában értünk utol. A fiatal tehetség elmondta, várakozással tekint a ­dominikai hetek elé.

– Igazából mindig is szerettem volna eljutni az egzotikus országba. Így látatlanban ­nagyon szimpatikus számomra a hely. Amerikában már jártam, de a Karib-tenger környékére még nem jutottam el – ecsetelte. – Biztos vagyok benne, hogy feszített, de izgalmas napokat, reményeim ­szerint heteket töltünk majd Dominikán.

Kempf Zozó elárulta, hogy már találkozott csapattársaival, akik nagyon jó fejek, már az első alkalommal érezhető volt, hogy hatékonyan tudnak majd együtt dolgozni. Az Exatlon Hungary Bajnok csapatában ezúttal is olimpiai és világbajnok sportolók kaptak helyet. Zozó mellett harcba száll Csollány Szilveszter olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász; dr. Busa Gabriella háromszoros kick-box világbajnok; Tóth Dávid olimpiai ezüstérmes, világbajnok kajakos; Korok Fatima szabadtüdős mélymerülő-világbajnok; Poór Brigitta világ- és Európa-bajnok tereptriatlonista; Kótai Mihály profi ökölvívó-világbajnok és Kocsis Alexandra Arnold Classic-győztes bikinifitnesz-versenyző.

A gyulai BMX-es klasszis Youtube-ra feltett videóit egyébként már több mint 180 ezer feliratkozó követi, a felvételek már több 10 milliós megtekintést értek el. Ahogy arról korábban már írtunk, Zozó 2010-ben kezdett el BMX-ezni, amikor megkapta az első kerékpárját.

– Leginkább talán az fogott meg ebben a sportban, hogy nem szabják meg, mit, hogyan és miért kell csinálni, hanem az egész teljesen „freestyle”, s ezáltal valódi szabadságérzést nyújt nekem – mesélte két évvel ezelőtti interjújában. – Mindig is odavoltam az extrém sportokért, de a BMX mégis jobban hozzánőtt a szívemhez, mint a többi ebbe a kategóriába tartozó mozgásforma. A főiskolai évek alatt ugyan valamivel kevesebb időm jutott edzeni, de most ismét több időt töltök ezzel a sporttal. A klasszis versenyző számára természetesen a legfontosabb eredmény egyértelműen a 2013-as világbajnokságon elért győzelem, de ezen kívül van számos itthoni dobogós eredménye is, valamint a nem hivatalos magyar bajnokságot is megnyerte már. A gyulai tehetség korábban egyébként kiválóan helytállt a Ninja Warrior című műsorban is.

– Dominikán más jellegű feladatok várnak ránk, nagyon komoly erőnlétre és kitartásra lesz szükség, hiszen mindennap új pálya vár majd ránk. Igyekszem a lehető legjobban helytállni – vázolta elképzeléseit.