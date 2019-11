Doktorrá avatták Tímár Tamás békéscsabai tűzoltót

Doktorrá avatták a minap Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott ünnepségen Tímár Tamás tűzoltó őrnagyot. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tagja pont a munkaköre kapcsán végzett kutatásokat, sorra vette a fejlesztési lehetőségeket is. A több mint 16 éves pályafutása legemlékezetesebb pillanatai közé sorolta, hogy részt vett idén a kigyulladt békéscsabai István malom oltásában, majd a tűzvizsgálói bizottság tagja lehetett.

Ünnepi szenátusi ülést tartottak a minap a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amelyen doktorokat is avattak, köztük a békéscsabai Tímár Tamás tűzoltó őrnagyot, a Békés megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tagját. A doktori disszertációjában a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tevékenységét, felépítését és fejlesztési lehetőségeit vette górcső alá, közel 250 oldalon keresztül, de az úgynevezett fokozatszerzési eljárás során mintegy 3000 oldalnyi anyagot adott le. Hivatalos bírálók adtak szakvéleményt a munkájáról, amit a hivatalos keretek között kellett megvédenie.

Tímár Tamás kifejtette: a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot mint szervezeti egységet 2012. április 1-jével hozták létre minden megyében, valamint a fővárosban. A tagjai készenléti szolgálatot látnak el, 24-48 órás váltásban. Az ebben a munkakörben dolgozó szakemberek a kiemelt és összetett káresetekhez vonulnak, ugyanúgy két percen belül kell elhagyniuk a laktanyát, mint a többi hivatásos tűzoltónak, és a helyszínen átvehetik a tűzoltás, a műszaki mentés, azaz a beavatkozás irányítását. Ha szükség van tűzvizsgálati eljárásra – hogy kiderítsék, mi miatt csaptak fel a lángok –, akkor azokat szintén ők folytatják le.

Elmondta, a dolgozatában a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat fejlesztési irányait is bemutatta: szerinte országosan egységes dokumentumrendszer hozható létre, a szolgálatszervezésre vonatkozóan szintén lehet irányelveket adni, innovatív megoldások bevezetésére ugyancsak lát lehetőséget. A rendszer fejlesztésére szintén tett javaslatokat.

Több emlékezetes esetet is felelevenített az elmúlt időszakból Tímár Tamás. Szakaszparancsnokként, nagyjából 15-20 embert irányítva részt vett a kigyulladt békéscsabai István malom oltásában, a létesítmény kórház felőli oldalán dolgozott. Később a tűzvizsgálati bizottság tagja lehetett, amely azzal a megállapítással zárta a munkát, hogy elektromos hiba miatt csaptak fel a lángok. Vonult az elmúlt hónapokban többek között a békéscsabai, Gyulai úti vívócsarnokhoz – ahol, mint fogalmazott, nagyobb volt a füst, mint a láng –, Békésre, ahol egy üzletház gyulladt ki. Az érdekesek közé sorolt egy esetet, amikor a tűzvizsgálati eljárás szerint gyújtogatás miatt kapott lángra egy gépkocsi. A legtragikusabbak azok az esetek, amelyek halállal végződnek, ezek kapcsán mindig indítanak tűzvizsgálati eljárást.

A tűzoltó őrnagy a HUNOR hivatásos mentőszervezetnek is tagja, több hazai és külföldi misszióban vett részt. Például Albánia árvíz sújtotta területén egy nagy teljesítményű víztisztítót, egy víztisztító és -zacskózó berendezést helyeztek üzembe, de járt Szerbiában és Macedóniában is, illetve akkor ugyancsak helytállt társaival közösen, amikor Ibrányban jelentős áramkimaradás, vagy amikor pár éve a komoly dunai árvíz volt. A HUNOR tagjaként minden évben részt vesz valamilyen különleges gyakorlaton. Folyamatosan képzi magát, hat nemzetközi tanfolyamon van túl, amelyeknek hála megfordult Cipruson és Svédországban is.