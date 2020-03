Doktorokat ösztönző programot indítanak Békéscsabán

Doktorokat, felnőtt és gyermek háziorvosokat, fogorvosokat támogató rendszert vezetnek be Békéscsabán a közeljövőben, erre idén 15 millió forint áll rendelkezésre – derült ki a városi közgyűlés minap tartott ülésén. A békéscsabai szakemberek jelentős része úgy dolgozik, hogy betöltötte a nyugdíjkorhatárt, tehát szinte bármikor befejezhetné a munkát.

Egy doktorokat támogató, a szakemberek békéscsabai munkavállalására ösztönző programot indítanak el Békéscsabán. A költségvetés szerint idén erre 15 millió forint áll rendelkezésre, de ha szükséges, akkor több forrást is előteremtenek – ismertette sajtótájékoztatókon Szarvas Péter polgármester és a Hajrá Békéscsaba-frakció nevében Nagy Ferenc alpolgármester, valamint a Fidesz-frakció képviseletében dr. Ferenczi Attila, a pénzügyi bizottság elnöke.

A rendszer bevezetésének fontosságáról kifejtették: elöregszik az orvosi kar, ami nemcsak helyi, hanem országos probléma is, a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére problémát jelent utódot találni. Most Békéscsabán 25 felnőtt, 19 gyermek háziorvosi, valamint

19 fogorvosi körzet működik; az aktív felnőtt háziorvosok közül 11, a gyermek háziorvosok közül három, a fogorvosok közül pedig négy töltötte be a nyugdíjkorhatárt, többen 70 év felettiként dolgoznak.

A sajtótájékoztatókon kiemelték: az önkormányzat eddig is támogatta a doktorokat, például a rendelők felújításával, az ügyeleti ellátásra ugyancsak több millió forintot áldoznak. Emellett most kidolgoztak egy ösztönző programot, egy javaslattervezetet, amivel a város – a lehetőségeihez mérten – pluszban támogathatná a szakembereket, vonzóvá tenné a békéscsabai munkavállalást.

Hangsúlyozták: addig kell lépni, amíg komoly probléma nem lesz.

A városi képviselő-testület elé került előterjesztés szerint egy 2025-ig szóló programot indítanának el, a támogatás szabadon választható módon felhasználható lenne eszközbeszerzésre, beruházási költségek fedezésére, a rezsiköltségek mérséklésére. A pályakezdők számára – amennyiben nem veheti igénybe az országos praxistámogatások egyikét sem – hárommillió forint letelepedési támogatást adnának. Az iparűzési adó alól is biztosítanának némi mentességet.

Ezen felül például önkormányzati lakást kaphatna a szakember, továbbá például ingyenes vagy kedvezményes bérletet adnának a Jókai színházba, az Árpád fürdőbe, a Csabai Kolbászfesztiválra, igény esetén a női kézilabda-, a női röplabda vagy a férfilabdarúgó-csapat meccseire, olvasójegyet a megyei könyvtárba.

Békéscsaba megkereste egyébként a Megyei Jogú Városok Szövetségét a tapasztalatokkal kapcsolatban. Néhány tagváros jelezte, vannak problémák a praxisok betöltésében. Jó gyakorlatként említették a doktorok támogatásában az adókedvezményt, az ingyenes parkolást, az évi működési támogatást, az üzemeltetési költségek átvállalását, a pályakezdők segítését, az albérleti díj támogatását és a szolgálati lakás biztosítását.