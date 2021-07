Dobozi étkek és italok is várták a látogatókat a mézes fesztiválon

Az elmúlt években a Dobozon megrendezett kulturális és sportnapok a mézes fesztivállal, valamint a fogathajtó emlékversennyel együtt a környék egyik legnagyobb eseményévé nőtte ki magát. Ma már a különleges étkek, italok is főszerepet kapnak a hétvégi eseményen: főzőverseny és italkóstoló is várt a résztvevőkre. Mindezek mellett változatos és igen tartalmas programokkal készültek a szervezők a kisebbek és a nagyobbak számára egyaránt.

Gazdag programokat kínált hétvégén a kastélyparkban megrendezett Dobozi Mézes Fesztivál, amelynek kulturális- és sportnapok, illetve fogathajtó emlékverseny is részei voltak. A rendezvény alapötlete még több évtizeddel ezelőtt merült fel, ekkor határozták el a településen, hogy egy kultúrával és mozgással egybekötött napot szerveznek a helyi sportkedvelőknek. Az évek alatt aztán bővültek a programok, szélesedett az esemény kínálata, és ma már a mézhez kapcsolt fesztivál mellett egy fogathajtó-verseny is a rendezvény szerves része.

Ez utóbbi kettő szorosan kapcsolódik Doboz múltjához, és annak ápolása révén a jelenéhez is. A nagyközség és a méz kapcsolata lassan évezredes: még 1138-ban adományoztak a településnek több mint félszáz méhkaptárt, így a méhészetet, a mézpergetést, a „mézes kötődést” innen számítják Dobozon, a fesztivál hagyományai is innen gyökereztethetők. A fogathajtó versenynek is története van: a hátasokat tisztelő, szerető grófi Wenckheim család a település legnagyobb földbirtokosa volt, később pedig a település vált az uradalom központjává, mindezek előtt is tiszteleg a verseny, melyet vasárnap délelőtt nyitott meg Köves Mihály, a település polgármestere. Itt elsőként a csikósok és a fogathajtók vonultak fel, majd tartottak bemutatót a közönségnek. Idén egyébként, – a korábbiaktól elérően – díjazásban is részesültek a legjobbak.

A helyi értékek, a hagyományok bemutatása a fesztivál szerves részét képezte, így többféle népi játék, népművészeti kiállítás, népdalkör is színesítette a programot, ezekkel is megmutatva a fiatalok számára az ősök hagyományait, szokásait. Mindezek mellett a kétnapos eseményen többféle gyermekprogram, kézműves foglalkozások, vetélkedők, játékok, színpadi programok várták a megjelenteket. A családi napon a gyermekek számára ingyenes ugrálóvárral és óriáscsúszdával készültek a szervezők, de volt horgász- és főzőverseny, mézes sütemények zsűrizése, valamint sakk-, a kisebbek számára pedig kifestő- és rajzverseny adott lehetőséget a megmérettetésre. A színpadon zajló szórakoztató programok sorát a vasárnap esti sztárvendég, Csepregi Éva koncertje zárja.