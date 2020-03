DK: kihagyták a nyilvánosságot

Sajtótájékoztatót tartott Dancsó Tibor (DK) hétfőn délelőtt. A politikus értékelte a legutóbbi közgyűlést.

A nyilvánosságot és az ellenzéket teljes mértékben kihagyta a városvezetés akkor, amikor megtervezte, előkészítette Békéscsaba idei költségvetését – mondta a DK-s Dancsó Tibor hétfőn, a csütörtöki városi közgyűlést értékelő sajtótájékoztatóján, utalva arra, nem tárgyalta a grémium a büdzsé első olvasatát januárban. Beszélt arról is: hajnalban és alkonyatkor sötét van a városban, mivel a közvilágítást reggel korán kapcsolják le, este későn kapcsolják be, szerinte a probléma megoldására is kellett volna pénzt fordítani.