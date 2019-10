Divatnapokra várja vásárlóit a Csaba Center

A hagyományok szerint idén is a Glamour Napokkal egybekötve tart Őszi Divatnapokat a Csaba Center – mondta el Hrabovszki György igazgató az üzletház szerdai sajtótájékoztatóján.

Az október 9. és 13. közötti eseményen a szokásokhoz híven 11-én és 12-én (péntek, szombat) az Akciók Éjszakáival várják a vásárlókat, akik már a szerdai 0. naptól kezdve élvezhetik a kedvezményeket.

Az akciók kihasználásán túl a centerbe betérőket természetesen színpadi produkciók is várják, melyekben helyet kap összesen harminc divatbemutató, fitness- és táncbemutatók – fellép az Energy Dance Cool, a New Feeling Dance School, és a FitDance Center –, továbbá lehetőség lesz a Békéscsabai SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának kozmetikus és fodrász tanulóinak kezei között hajfonatokkal megszépülni felnőtteknek és gyerekeknek. Utóbbiaknak ingyenes arcfestés és csillámtetoválás is lesz. A sztárvendégek között ezúttal pénteken 20 órától Tolvaj Renit, szombaton szintén 20 órától Kocsis Tibort köszönthetik, a két nap háziasszonya pedig Dombovári Vanda lesz.