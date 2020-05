Dinamikus fejlődést tört meg a járvány

Dinamikus fejlődés közepette érte a járványhelyzet Békés megyét – nyilatkozta hírportálunknak Nagy Mihály László. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnökével a megyei gazdaság jelenlegi helyzetéről, a reményekről, az esélyekről is beszélgettünk.

Az M44-es út első szakaszának átadása dinamikus fejlődést indított el Békés megyében. Optimistán nézhettünk a jövőbe, hiszen jó ütemben halad Békéscsaba irányába a gyorsforgalmi további fejlesztése, Gyulán pedig előkészítés alatt áll az Airbus-gyár építése, ami újabb beruházásokat vonzhat a megyébe – nyilatkozta hírportálunknak Nagy Mihály László. A VOSZ Békés megyei elnöke elmondta, véleménye szerint a járványhelyzet elsősorban a kis- és középvállalkozásokat hozta nehéz helyzetbe.

– A kijárási korlátozások elrendelésével párhuzamosan például a vendéglátóhelyek, a szállodák, az azokat kiszolgáló kisvállalkozások bevételük nagy részét vagy egészét elvesztették – ecsetelte kérdésünkre a szakember.

– A Békés megyei építőipar jelentős része viszont nem torpant meg, így a kisebb beruházások tovább folytatódtak és zajlanak jelenleg is. Számos cég dolgozik, ami egyértelműen pozitívumnak számít. Szerencsére a megbetegedések terén sem alakultak ki olyan körülmények, mint például Olasz- vagy Spanyolországban.

Nagy Mihály László összességében úgy látja, hosszabb távon problémát jelenthet a világ autógyártásának lelassulása, amely véleménye szerint azonnal nem fog a régi lendületen működni. S kitért arra is, hogy a koronavírus talán most kezd lassanként elhagyni minket, de hozzáértők, a virológusok valószínűsítik, hogy érkezik majd egy második hullám is az ősz folyamán.

– Nagyon bízom abban, hogy laposabb járványgörbével kell majd szembenéznünk. Ez már csak a kereskedelem és a turizmus szempontjából is lényeges lehet. Egy újabb erőteljes törés nem igazán jönne jól szeptember-november tájékán. A kisvállalkozásoknak és a kiskereskedelemben tevékenykedőknek ugyancsak időre van szükségük, hogy visszatérjenek az eredetihez legalább hasonló kerékvágásba – elemezte a helyzetet Nagy Mihály László. – Több, szűkebb szakterületen dolgozó cégnél, vállalkozónál lehetnek ellenkező esetben hosszabb távú problémák. Hogy csak egy példát említsek, a kedvezményekből kiesett többi vállalkozói csoporthoz hasonlóan autószerelők esetében nehézségek léptek fel, hiszen a közlekedés volumene is csökkent, és természetes módon messze vagyunk még a járvány kitörése előtti helyzettől.

A szakember azt is hozzátette, hogy a megyében tevékenykedő nagyüzemek, a multik ellenben folyamatosan dolgoznak, nem voltak nagymértékű leépítések, ami munkavállalói szempontból szintén reményt keltő a jövőre nézve.