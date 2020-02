Díjaztuk az év párját

Február 14-én, a szerelmesek napján lezárult szerkesztőségünk „Az év párja” című versenye, melynek díjátadóját pénteken tartottuk. A jegyespárok közötti megmérettetés összesen négy hétig tartott, ezalatt mintegy 17 ezer szavazat érkezett, közel 100 nevezőre.

Első helyezett a mezőhegyesi Fruzsina és Gábor lett, nyereményük egy kétszemélyes utónászút a Bonvino Wine&Spa szállodában. A második helyezett a battonyai Ágnes és Gábor, akik egy 20 000 Ft értékű vacsorautalványt kapnak, a harmadik pedig Tímea és Tamás, ők egy 15 000 Ft értékű vacsorautalványban részesülnek.

Az átadón Nagy-Laczkó Viktória szerkesztő köszöntötte a nyertes párt. Elmondta, az immár hagyománynak mondható pályázatunkra egyaránt érkeztek elegáns, klasszikus, egyedi és kreatív esküvői képek is. A nyertes pártól megtudtuk, 10 éve ismerik egymást és egy éve kötöttek házasságot, azóta pedig megszületett első gyermekük is, Kincső Hargita. A kislány második utónevét egyik legnagyobb szerelmükről, Erdélyről kapta, a rajongásuk másik tárgya pedig a kosárlabda. Éppen ezért esküvőjükön és fotózásukon is Jordan cipőben voltak, de a hétköznapi viseletük is a sportág imádatát tükrözi.