Díjat érdemelt ki az újkígyósi néprajzkutató

Új tagokat választott és tagozati díjakat adott át a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) közgyűlése a minap a fővárosi Pesti Vigadóban. A díjazottak között volt az újkígyósi Harangozó Imre néprajzkutató, aki Erdélyi Zsuzsanna-díjat vehetett át.

A Magyar Művészeti Akadémia Erdélyi Zsuzsanna-díját Harangozó Imre számára a magyar népi kultúra elemeinek és belső összefüggéseinek feltárása, életben tartása és továbbörökítése terén végzett áldozatos tevékenysége, valamint a népművészeti szakmai közéletben kifejtett évtizedes szervezőmunkájának elismeréseként ítélte oda egyhangú szavazással a Népművészeti Tagozat tagsága.

– Még most, amikor itt beszélgetünk, alig hiszem el, hogy engem, az újkígyósi parasztfiút – akiből előbb gépszerelő, majd tanító lett – kitüntetett a Magyar Művészeti Akadémia. Mégpedig egy olyan díjjal, melynek a névadójához személyes kapcsolat fűzött.

Zsuzsa néni mesterem, mentorom, őszinte és önzetlen jóakaróm volt. Kapcsolatunk alig húszéves koromban kezdődött, mikor tanítóképzős diákként először hallottam a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen az archaikus imádságokról beszélni. Tulajdonképpen ekkor találkoztam az archaikus népi imádság fogalmával. Nagy hatást tett rám ez az előadás, az elhangzott imádságokat nemcsak szépnek, hanem hallatlanul izgalmasnak is találtam. Talán ez a bizsergés meg Zsuzsa néni személyes hite indított el engem is – osztotta meg a néprajzkutató.

Elárulta, hogy 2001-ben az akkor 80 esztendős Erdélyi Zsuzsanna a Magyar Nemzetben megjelent, tudományos pályáját összegző nyilatkozatában Schilling István és Tánczos Vilmos mellett Harangozó Imrét is név szerint említi munkája folytatójaként.

– A vajdasági születésű Silling István és a Kolozsváron élő Tánczos Vilmos már korábban megkapta ezt az elismerést. Nagyszerű társaságba kerültem, már ez önmagában nagyon megtisztelő, hiszen Borbély Jolán, Küllős Imola, Szerényi Béla, Vetró Mihály és most velem együtt a szintén erdélyi Keszeg Vilmos tudhatja magáénak az Erdélyi Zsuzsanna-díjat – tette hozzá az újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola alapító elnöke. Mint mondja, múlt kedd óta a világ minden szegletéből valósággal árad felé a sok gratuláció és jókívánság.

– Kegyelmi időszak ez, most éppen így advent idején. Jó volna tudni, hogy mindazok, akik okkal vagy ok nélkül haragosak rám, megbocsátanak, és én is próbálom ezt tenni. Olvastam valahol, hogy az ember nem igazán tud élni jó szó, elismerés nélkül. Alapvető igazság ez, vágyunk a visszajelzésekre, és minden őszinte elismerés jólesik, ezek között is az általunk képviselt szakma megbecsülésének jele különösen kedves – fogalmazott az újkígyósi tanár.