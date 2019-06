Díjakat adtak át és köszöntötték a nyugdíjas pedagógusokat

Pedagógusnap alkalmából tartott ünnepséget csütörtökön az önkormányzat a városháza dísztermében. Átadták a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa címeket, köszöntötték az országos kitüntetést kiérdemlő szakembereket, valamint a nyugdíjba vonulókat.

Beszédében Szarvas Péter polgármester kiemelte: a pedagógusok életműve soha nem múlik el. Hangsúlyozta: bár az általános és középiskolák esetében nem, csupán az óvodák tekintetében fenntartó az önkormányzat, az önkormányzat kötelességének érzi köszönteni a szakembereket. Megköszönte az intézmények munkatársainak a gondos, alázatos munkát, hogy bővítik a gyermekek ismereteit, hogy biztos tudást adnak számukra.

Sorolta a jó pedagógus ismérveit is: szigorú, de megengedő; komoly, ám van humorérzéke; következetes, ugyanakkor tud kivételt is tenni. A nyugdíjba vonulókhoz szólva azt mondta: egy pedagógus nyugdíjasként is az marad, megköszönte nekik azt, hogy több tízezer békéscsabai gyermekről gondoskodtak az elmúlt évtizedekben.

Békéscsaba Kiváló Pedagógusa címet érdemelt ki a városi közgyűlés döntése értelmében Turi István, az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium pedagógusa; valamint posztumusz Török Árpád, a Vízmű, a BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma egykori igazgatója, esetében felesége, Törökné Halász Zsuzsanna vette át a kitüntetést.

Elhangzott, több békéscsabai szakember érdemelt ki országos díjat a napokban. Brunszvik Teréz-díjat kapott Hrabovszki Zoltánné, a Tündérkert óvoda vezetője; Németh László-díjjal tüntették ki Orosz Éva Katalint, a Jankay Tibor általános iskola tanítóját. Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Bogár Jánosné (Andrássy Gyula gimnázium), Pallagi Györgyné (Kazinczy Ferenc általános iskola), Tóthné Nyerges Éva (Kazinczy Ferenc általános iskola).

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapnak azok a nyugdíjba vonuló óvodapedagógusok, tanítók és tanárok, akik legalább 25 évig voltak a pályán, ezek egy részét szintén a mostani ünnepségen adták át. A békéscsabai óvodákból kilenc szakember teszi le a lantot, a békéscsabai általános iskolákból és középiskolákból pedig több mint harminc tanító, tanár hagyja el a katedrát.

A díjakat, jutalmakat Szarvas Péter polgármester, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és Kiss Tibor alpolgármester adta át. Az ünnepségen műsort adtak a Lenkey utcai óvoda gyermekei, valamint a Petőfi utcai általános iskola növendékei.