Díjakat adtak át a kardoskúti falunapon

Falunapra csalogatta a helybelieket, az elszármazottakat, a testvértelepülések küldöttségeit a kardoskúti önkormányzat.

A szombati szeszélyes időjárás se szegte kedvét az embereknek, a helyi termelők megmutatták portékáikat, a legkisebbek bábszínházban mulattak, a parkban palacsintát sütöttek, s míg a gyerekek önfeledten játszottak a népi játékokkal, mások a technika csodájára áldoztak idejükből, hiszen volt akrobatikus motoros is a programok között. Árusok kínálták portékáikat, a színpadon pedig hazai és külföldi fellépők váltották egymást.

Varga Pál alpolgármester emlékeztetett is: ez a 20. falunapja a településnek. Egykor Ramasz Imre polgármester indította útjára ezt a közkedvelt eseményt, a kihagyhatatlan pörköltfőzéssel és a focikupával. Nagyon sok (száz) fellépő szórakoztatta azóta a kardoskútiakat, s idővel nemzetközi zenei és néptáncos produkciók is a színpadra léptek, ahogy az idei falunapon is.

A közösség elismeri minden évben azokat, akik az évek során maradandót alkottak. Varga Pál alpolgármester a Kardoskút Községért kitüntető címet Nagy Lászlónénak adta át. Ő volt a művelődési ház vezetőj, megszerveze a Radnóti Miklós Nyugdíjas Klubot, majd útjára indította a nyugdíjas vers- és prózaíró pályázatot. Turisztikai szakemberként is segítette a települést, volt tagja a képviselő-testületnek is, 2017-ben megszervezte a kardoskútiak bemutatkozását a fővárosban, de már új ötleteinek a kivitelezésén dolgozik.

Nagy Lászlóné a díj átvételekor az azzal járó honoráriumot felajánlotta három helyi civil közösségnek.

A falunapon Varga Pál alpolgármester köszöntötte a közigazgatásban évtizedeket dolgozó és nyugdíjba vonuló Tóth Józsefnét és bejelentette, a községházán két fiatal kolléga kezdte a munkát, mindketten kardoskúti kötődésűek.

A civilek a település motorjai. A helyi polgárőrök vezetőjét, Török Attilát szólította az alpolgármester, aki aktív tagja a közéletnek és példásan szervezi a polgárőrök szolgálatát, így biztosítva a községben élők éjszakai biztonságát, nyugalmát.

Török Attila a falunapon Mucsi Sándornak és Kárai Lászlónak (alapító tagjai a helyi polgárőr szervezetnek, munkájuk példamutató) átadta a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének a kiemelkedő munkáért járó elismerését.

A Kardoskút Közalapítvány évente jutalmazza a jó tanuló, jó sportoló fiatalokat. Tíz általános iskolás részesült jutalomban.

A falunap alkalmából rajzpályázatot is hirdettek, győztesek: 1. Nagy Zsolt, 2. Skorka Áron, 3. Varga Boglárka.