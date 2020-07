Digitális eszközökkel gazdagodtak a megyei könyvtárak

Hét kistelepülés könyvtárosa vehette át nyereményét, egy-egy robotegeret a Békés Megyei Könyvtárban csütörtökön. Rakonczás Szilvia, a megyei könyvtár igazgatója hírportálunknak elmondta, egy szakmai nap alkalmával nyerhették meg a bibliotékák dolgozói a digitális eszközöket.

– Ezen a rendezvényen Az én könyvtáram programmal kapcsolatban tettünk fel kérdéseket a résztvevőknek, ők pedig tökéletes válaszokat adtak. Így mostantól a csabacsűdi, geszti, kétegyházi, kétsopronyi, méhkeréki, okányi és pusztaföldvári bibliotékákban bárki kipróbálhatja ezt a sokoldalú játékot – ismertette az intézmény vezető. Hozzátette, ezek az eszközök a logikus gondolkodásra tanítják a gyerekeket, akiknek előre át kell gondolniuk, mely lépésekkel juthatnak el legrövidebben a sajthoz. Közel harminc lépést tud megjegyezni a robotegér, így akár tizenévesek is sokat tanulhatnak általa.

És alig, hogy kézbe vették a boldog nyertesek a digitális eszközöket, számtalan ötlet született a felhasználását illetően. Mint mondták, akár matematika, környezetismeret vagy irodalom órán is jó szolgálatot tehet a nem mindennapi rágcsáló, mellyel a gyerekek megtanulhatják a betűk sorrendjét, vagy akár bejárhatják a soron következő olvasmány helyszíneit is. Fábián Ildikó Kétsopronyból érkezett. A könyvtáros elárulta, három tábort is szerveznek idén nyárra a gyerekeknek, így biztosan jó helyre kerül majd a nyeremény.

– Nemrégiben, a 47-es főút mellett, Kétsoprony határában előástak egy templommaradványt, így a helytörténeti táborunkban ennek fogjuk elkészíteni a méretarányos alaprajzát a homokban. Illetve az alkotó táborunkban is ötven-hatvan gyerekre számítunk. Vagyis rendkívül sokféleképpen be tudjuk majd emelni a tematikáinkba a robotegeret – osztotta meg a kétsopronyi könyvtáros.

Purecené Lengyel Máriának is számtalan ötlete támadta a digitális eszköz láttán: – Az informatikai héten, mint digitális eszköz juthat szerephez a robotegér, akár csak az irodalmi kuckóban, ahol például egy beteg kutyáról fogunk elmesélni egy történetet, aki szigetről szigetre járva jut majd el végül a gyógyulás szigetére. Ezen az úton pedig a digitális egér is hű társa lehet. De nagyon sok ötlet megfogalmazódott már bennem látva, hogy mi mindenre képes ez a kis rágcsáló, az biztos, el fogja vinni a show-t a táborokban – fogalmazott a kétegyházi könyvtáros.