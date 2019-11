Diamond-díjjal ismerték el az önkormányzati cég kampányát

„Gyuláról Gyulait” című kampányával a Gyulahús Kft. kiérdemelte a Magyar Marketing Szövetség Diamond-díját márkaépítés kategóriában – tájékoztatott dr. Görgényi Ernő polgármester.

A díjat Gila Éva, a Gyulahús Kft. marketingmenedzsere vette át Budapesten. A zsűritagok szerint a cég kampánya azért is tűnt ki a beérkezett 101 pályázat közül, mert a hagyományos kommunikációs stratégia folytatása mellett felismerte a városi turizmusban rejlő lehetőségeket is. Nem csak a Gyulai márkanevet erősítik, hanem Gyulát, mint várost is népszerűsítik.