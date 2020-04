Diákok szerint tanárok nélkül nehezebb az anyag elsajátítása

Három hete, ahogy minden, a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium is átállt a digitális tanrendre. Az erkeles diákok számoltak be az eddigi tapasztalataikról.

A tantestület elsőként olyan felületeket hozott létre, amely diáknak, tanárnak, szülőnek egyaránt követhető. Felmérték a tanulók eszközellátottságát, ahol szükség volt rá, kölcsönzéssel pótolták a hiányt. A tájékozódás érdekében a honlapon létrehoztak egy új felületet Digitális oktatás névvel. Március 23-tól az időközben kialakított Moodle felületen folyik az oktatás. A diákok ezen keresztül kapják a feladatokat, itt ellenőriznek és értékelnek is a tanárok. Ezenkívül minden szaktanár megadott napi két óra digitális fogadóórát, amikor a tanulók a kiépített Discord rendszeren keresztül személyesen is feltehetik kérdéseiket. Az üzeneteket és a hivatalos értesítéseket továbbra is a Kréta rendszeren keresztül osztják meg a tanulókkal és a szülőkkel.

A 12. osztályos Irházi Csaba elmondta, mivel nincs időhöz kötve, ezért kicsit később kel ki az ágyból. Ezután jön a reggeli, majd a tanulás: – Délelőtt és délután sportolok valamit, késő délután elviszem a kutyánkat sétálni. A város szélén lakunk, csendes környéken, ahol sosem szokott 1-2 embernél több lenni az utakon, velük sem szoktam beszélni – árulta el.

A 11. osztályos Csatári Maja kiemelte, általában 8 óra körül kel. – Reggelizem, átgondolom a feladataimat, majd hozzájuk is fogok – ecsetelte. A 10. osztályos Szabó Tímea nem titkolta, hogy az új online oktatási rendszer teljesen felborította az eddig megszokott napirendjét, hiszen kollégista: – Itthon is megpróbálom ugyanúgy beosztani az időmet – tette hozzá. – Hatalmas pozitívum a reggel 8 és 9 óra közötti felkelés, hiszen kipihentebben ébredek. Reggeli után hozzákezdek a napi tananyaghoz: új témakörök önálló feldolgozásához, a vázlatkészítéshez, majd végül a tanulásához. A délutáni mozgásra is időt szakítok a tanulás mellett. Az estét a családommal töltöm, lefekvés előtt pedig beszélünk pár szót üzenetben vagy videóhívásban az iskolai, kollégiumi társakkal, barátokkal.

A kilencedikes Komjáthy Nándor elmondta, általában hétfőn kapják meg a feladatot, és péntekig le is kell adniuk: – Néha egy kicsit több idő jól jönne, hiszen egyedül nehezebb feldolgozni az újdonságokat – fogalmazott.

Szabó Tímea kifejtette: a heti tanulnivalót tantárgyanként osztja be, napi 2-3 tárggyal foglalkozik, amelyek ki- és beküldési határidejét naptárban vezeti a jobb átláthatóság miatt.

– Számomra nagyon megnehezíti a tanulási folyamatot az iskolai légkör és a szaktanárok fizikai jelenlétének hiánya, bár a tanáraink mindenben igyekeznek segíteni, online órákat tartanak, ami sokat segít a tananyag mélyebb megértésében, a szaktanárok magyarázatával együtt. A számonkéréseket a Redmenta.com felületen írjuk, amely szintén tökéletesen megfelel ennek.

Gálik Edina hangsúlyozta, a tanulásban és a megértésben is rengeteget segítenek azok a kiegészítő videók és prezentációk, amiket a tanárok küldenek el: – Erre egy átlagos tanórán nem mindig van lehetőség, szóval ez egyértelmű előnye a helyzetnek. Vizuális típusként nekem ez különösen nagy segítség – húzta alá.