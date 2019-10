Csütörtökön kettőig ingyenes a belépés a kolbászfesztiválra

Október 24-én, a kolbászfesztivál nyitónapján 14 óráig ingyenes a belépés. A rendezvény miatt már hétfőn forgalmirend-változás lép életbe a Gyulai úton.

A Csabai Kolbászfesztivál nyitónapján, október 24-én délelőtt rendezik meg az óvodások, általános iskolások ingyenes, valamint a nyugdíjas klubok, egyesületek, nagycsaládosok, civil szervezetek, hátránnyal élők támogatott gyúróversenyét.

Hégely Sándor fesztiváligazgató pénteken elmondta, elsősorban a békéscsabaiknak, Békés megyeiknek kedvezve, 14 óráig ingyenes lesz mindenkinek a belépés a csütörtöki napon. Aki bent marad az egész napos programra, a koncertekre, díjmentesen teheti meg. Aki azonban elhagyja a helyszínt, 14 óra után már jegyet kell váltania.

Remélik, így sokkal többen szurkolnak majd a töltőversenyen is osztálytársaiknak, gyermekeiknek, barátaiknak, ismerőseiknek, és a jövőben nézőkből versenyzők lehetnek ők is. Hégely Sándor hozzátette, remek a hangulat már a nyitónapon is, ők ezzel a kedvezménnyel szeretnének hozzájárulni, hogy minél többen átélhessék ezt.

További, a fesztiválhoz kapcsolódó hír, hogy október 21-én, hétfőn 10 órától forgalmirend-változás lép életbe a Gyulai út Thurzó utca és Bajza utca közötti szakaszán. Ez október 29-én éjfélig lesz érvényben.

A Gyulai úton a Dobozi út és a Thurzó utca kereszteződésétől 30 km/órás sebességkorlátozásra kell számítani. Az Alkotmány utcától Gyula irányába egy forgalmi sáv lesz járható, ezen a szakaszon 20 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be. A Gyula felől érkezők Békéscsaba belvárosát a Bajza utcán közelíthetik meg.

Emellett személygépkocsival a Körte sor–Lencsési út–Corvin utca útvonalon is elkerülhetik az érintett útszakaszt. A Gyulai úton a Békéscsaba belvárosa felől (a Kossuth tér irányából) érkezőket a Dobozi útra terelik. A forgalmat ideiglenesen kihelyezett jelzőtáblák segítik.

Október 26-án, a 750 csapatos gyúrás napján a közlekedőket rendőrök is segítik majd.