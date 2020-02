Csúcshelyezéseket ért el madaraival a gyulai galambász

Jókor kell jó helyen ­felnőni. Igaz ez a gyulai Cséfán Tivadarra is, akinek a szomszédjában lakott egykoron Ablonczy László. Általános iskolai tanárnőjének a férje volt, és 1949-ben alapította a postagalambászok városi egyesületét. A jószágok szeretete Tivadart gyermekkorától végigkíséri, hiszen szülei is tartottak hízókat, szárnyasokat. Több elismerést is kapott a postagalambászi munkájáért és eredményeiért, de a legrangosabbat a minap Gödöllőn vehette át Nagy István agrárminisztertől.

Amikor csak tehette, az ifjú Cséfán Tivadar az általa nagyra tartott Ablonczy László és ezáltal a galambok közelében volt. Rengeteget tanult a szakembertől, és büszkén emlegette azt is a barátainak, hogy ő részt vehetett egy-egy szárnyas műtét utáni kezelésében.

Tivadar egyszer csak azon vette észre magát, hogy teljesen magával ragadta a postagalambászat. Számos szakmai szervezetnek lett a tagja, majd a vezetője hosszú évtizedekig. A dél-tiszai kerület – mely Békés és Csongrád meg egyesületeit foglalta magában – szervezeti életét, munkáját eredményesen irányította. 2012-ben a Békés megyei egyesületek úgy döntöttek, leszakadnak a kerülettől, és létrehozták saját tagszövetségüket, melynek Cséfán Tivadar jelenleg is elnöke. Pályafutását számos szakmai díjjal ismerték el. A Postagalambászat Sportjáért Aranyérmet 2009-ben vehette át, 2014-ben a Postagalambász Érdemérmet kapta meg. A minap Gödöllőn dr. Nagy István agrárminiszter részesítette a Nemzet Postaga­lambásza kitüntető címben. És hogy mi a legszebb a postagalambászatban? Ahogy a gyulai tenyésztő elmondta, természetesen az, amikor itthon üdvözölheti hazarepülő madarait. Az pedig hab a tortán, ha jó eredményt érnek el a gyűrűzött, gumizott, ezáltal beazonosított egyedek. A postagalambokat eredetileg arra tenyésztettek ki, hogy nagy távolságokból is hazataláljanak, így üzenetek szállítására is alkalmazták a madarakat. Ennek lett az általános elnevezése a galambposta. A szárnyasok az üzeneteket korábban egy irányba vitték, az otthonukba, előtte el kellett szállítani őket a távolabbi helyekre. Később azonban táplálékuk egyik, otthonuk másik helyre helyezésével kiképezték őket az oda-vissza szállításra akár naponta kétszer is. Ezzel a postagalambok 160 km-es utat is meg tudtak tenni. – Manapság tíz, húsz, ötven, száz és kétszáz kilométeres táválságon belül készítjük fel a madarakat a versenyzésre – nyilatkozta a nemzet galambásza. – Általában Gyuláról Dunaföldvár az a távolság, amit ha teljesítenek, megértek a világeseményeken szereplésre. Nagyon szép eredményeket értünk el a megyéből is magdeburgi, lipcsei világeseményeken, ez a távolság közelíti vagy meg is haladja az ezer kilométert. Cséfán Tivadar azt sem rejtette véka alá, hogy a csúcshelyezéseket elérő, leggyorsabb, egy perc alatt akár 1800 métert megtevő madarak mellett vannak olyanok is, melyek lemaradnak, mégiscsak eltévednek vagy éppen ragadozók martalékává lesznek. Egy tenyésztőnek az ilyen veszteséggel számolnia kell. És hogy mi alapján számolják ki a végeredményt? Azonos indulási állomásról engedik el a madarakat, és mindegyikük minél gyorsabban repül a maga országa, városa, dúca felé. A digitális technikának köszönhetően a rájuk erősített mérők alapján sorba állítható, hogy melyik galamb mekkora sebességgel, milyen távolságot tett meg, ebből pedig pontosan megállapítják a végső sorrendet. Egyes nézetek szerint a galambok a Föld mágneses mezejének csekély ­változásait aknázzák ki a tájékozódásra. Német kutatók a csőr felső részét fedő bőrben találtak egy összetett idegi struktúrát, amely kétféle vas-oxidot tartalmaz. Ezek jelenléte és térbeli elhelyezkedése elegendő ahhoz, hogy a csőr iránytűként szolgáljon. Más kutatók úgy találták, hogy inkább a szaglásuk vezeti haza őket, és hogy a galambok „szagtérképeket” készítenek a környezetükről, ezt használják fel a tájékozódásukhoz. A versenyek eredményességét befolyásolja, hogy mennyire motiváltak az egyes galambok a hazatérésben. A „természetes” módszer esetén a fészekbe való visszatérés és a fiókák nevelése jelenti a motivációt. Így mindkét nem tagjait nevezhetik versenyre. Az „özvegyekkel” való versenyzés során viszont a hímet és a tojót az edzés és a verseny idejére elválasztják egymástól. Időről időre találkozhatnak, de csak oly módon, hogy abból szaporulat ne keletkezhessen. A pár egyik tagja, általában a tojó, a verseny idején otthon marad. Elsősorban a rövid és a középtávú versenyeknél hasznosítható a versenyzők erősebb törekvése, hogy a párjukkal újra találkozhassanak. A motiváció tovább fokozható, ha féltékenységi helyzetet szervez a tenyésztő. Nyugat-Európában ez a legelterjedtebb versenyzési mód, de Magyarországon is egyre gyakrabban alkalmazzák. Sertéseket is nevel a galambász Cséfán Tivadar kiemelte, a galambok mellett többféle jószágot is nevel. Hízói feltűntek borlovagi disznótorok alapanyagaiként, ugyanis a gyulai gazda a Szent Vince Borrend oszlopos tagja. A Békés Megyei Culinary Team szakemberei nem egyszer készítettek már kolbászt sertéseiből. Jótékonysági célokra is ajánlott fel hízókat. A sertésnevelés fontos ugyan számára, de nem fér bele életében az első kettőbe. Ott ugyanis az első helyen Éva, a család, a másodikon pedig a postagalambok állnak.