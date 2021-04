Csöpi túlélte a bajt, de a méreg kutyát ölt

A lőkösházi önkormányzat menti, valaki vagy valakik mérgezik a kutyákat a településen. Nemrégiben két jószág pusztult el emiatt, az elmúlt két évben már nyolc, amiről tudnak. Közben egyre több a kóborló eb a község közterületein, bemennek az intézmények udvarára is. Félnek tőlük gyerekek, felnőttek egyaránt. Az önkormányzat kénytelen volt két, kutyát befogó csapdát vásárolni 300 ezer forintért.

Ezt ne hagyja ki! Százezres fizetéscsökkentéssel riogatja Dobrev Klára az ápolókat

Csöpi megmenekült és már jó kezekben van. A valóban csöppnyi, fiatal jószág a napokban repült le egy lovas kocsiról a közútra. Még jó, hogy fotóriporterünk éppen akkor ment fényképezni Szűcsné Gergely Györgyi polgármesterhez, és látva az esetet, megmentette a kutyát.

– Ahogy álltam a járdán, vonyítást hallottam, majd észrevettem a megpakolt szekérről – amin két ember ült – leeső állatot

– mesélte kollégánk.

– Éppen egy kamion közelített felé. Szerencsére a sofőr észrevette a jószágot az út közepén, fékezett és megállt. Felkaptam a kutyát, ekkorra már járókelők is odaértek. Farkas Dorina, az önkormányzat munkatársa pedig pártfogásába vette a megrémült állatot.

A történet ezzel nem ért véget. A polgármester kirakta a közösségi oldalára a kutyus fotóját, hogy gazdát keressenek számára. Körtvélyesi Lajos helyi képviselő unokája tudomást szerzett erről és örökbe fogadta a jószágot. A 14 esztendős Szandra elkeresztelte Csöpinek, a csöppség már hallgat is a nevére.

– Sajnos vannak olyan esetek, melyek nem ilyen szerencsésen végződnek. Ismét mérgezett kutya tetemét találták meg a község egyik házánál

– ecsetelte Szűcsné Gergely Györgyi. – Egyeztettem a település állatorvosával, aki megerősítette, a kutyus boncolása a mérgezést igazolta. Szegény állat belső vérzésben, kínok kínját átélve pusztult el. Ahogyan legutóbb, most is patkányméreg végzett a jószággal. Amellett, hogy mélységesen felháborodtak velem együtt a község lakói, az önkormányzat 50 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít megtalálni az elkövetőt.

Az esethez a Facebookon hozzászólt a kutya gazdája is, aki leírta, aznap délelőtt Gyulán járt orvosnál, délután ért haza. Látta kedvence rosszullétét, nem tudta, hogy kik mit adhattak neki. Egyből hívta az állatorvost, de a gyors beavatkozás, a komplex gyógyszer sem segített. Másfél éves volt a kutya, még megvárta az asszonyt, hogy hazaérjen, aztán pár óra múlva örökre megpihent. Egy kommentelő ezt írta az eset kapcsán: „Leírhatatlanul felháborító! Most, mikor a járvány miatt ekkora a baj, még a kedvenceinket is félteni kell. Fogjunk össze, és kapjuk el azt, azokat, akik ezt tették!”

– Sajnos mindig akadnak, akik szabadon eresztik az ebeiket. Nem törődve, hogy kire támad félelmében az a szerencsétlen állat – mondta a polgármester. – Így nem csoda, hogy az állatok falkában támadó vadakká válnak.

Hozzátette,

az önkormányzat minden rendelkezésére álló eszközzel harcol továbbra is az állatkínzás, a kutyával való veszélyeztetés és egyéb bűncselekmény vagy szabálysértés ellen.