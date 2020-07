Csodakertben tesznek csodát a díj révén a csabai óvodások

Kincses Kultúróvoda címet nyert a békéscsabai Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda, az ezzel járó elismerő oklevelet hétfőn adta át dr. Fülöp Péter helyettes államtitkár Pribelszki Péterné igazgatónak az intézmény Kölcsey utcai székhelyén.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta, az elismeréssel együtt jár egy dísztábla, valamint a Kincses Kultúróvoda címet elnyerő intézmények 1,3 millió forintos pénzügyi támogatásra is jogosultak, amiből programokat valósíthatnak meg.

– A kicsikbe való befektetés a jövőbe való invesztálást jelent, sokszorosan megtérül – fogalmazott dr. Fülöp Péter. Mint mondta, a kormányzat fontosnak ítéli, hogy a gyerekek minél korábban találkozzanak minőségi kultúrával. Jelezte: egy-egy pályázat elbírálásánál a szakemberek több tényezőt vesznek figyelembe. Sok intézmény a játszva tanítást helyezi előtérbe, sokaknak fontos a népi hagyományok őrzése, a nemzeti identitástudat erősítése, valamint az, hogy az óvodások megismerkedhetnek a kulturális intézményekkel.

– A békéscsabai Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda kiváló kapcsolatot ápol a helyi közművelődési intézményekkel – mondta Pribelszki Péterné igazgató, hozzáfűzve, a megyeszékhelyen pezsgő a kulturális élet. A Kölcsey utcában közel száz, a Ligeti soron pedig majdnem ötven gyermeket nevelnek; tartalmas, színvonalas programokat kínálnak nekik.

A támogatásból most – Csodakertben csodát tenni címmel – egy komplex művészeti projektet valósítanak meg a jövőben, javarészt a helyi Napsugár bábszínházzal karöltve. A teátrum művészeivel közösen egy előadást mutatnak be, azokkal a maszkokkal és bábokkal, amiket ők készítenek. Emellett a Napsugár bábszínház több előadás erejéig kitelepül az óvodába, illetve ellátogatnak a gyerekek a megyei könyvtárba, a Munkácsy Mihály múzeumba, a gyulai Almásy-kastélyba egy-egy foglalkozás kapcsán.

Az igazgató hangsúlyozta, a kultúra, a művészet eddig is megjelent az intézményben: például a kicsikkel sok drámajátékot adnak elő, néptáncolnak, ők maguk készítenek bábokat a játékokhoz, továbbá minden nap van mese is, ami a visszajelzések szerint fontos, hasznos.

Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere jelezte, a városvezetés kiemelt figyelmet fordít a nevelési-oktatási intézményekre, ennek bizonyítéka, hogy az elmúlt években több óvodát korszerűsítettek és korszerűsítenek most is: a Kölcsey utcai megújult, a Ligeti sorinál pedig most is mennek a munkálatok. Azzal, hogy most a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda rangos elismerést kapott, a tartalom, a kiváló szakmai munka is megújulhat, bővülhet. Lényeges, hogy a cím az óvoda és a kulturális intézmények közötti együttműködés erősítésére szintén lehetőséget biztosít.

