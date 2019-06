Cseh farkasok is érkeztek a gyulai Toldi film forgatására

Gőzerővel zajlik a Toldi című gyulai film forgatása. Arany János elbeszélő költeményének 21. századi feldolgozásában a helyi fiatalok mellett olyan nagyágyúk is szerepelnek majd, mint Koncz Gábor, Kovács István, Reviczky Gábor, Kovács Vanda, Fekete László és a Magna Cum Laude két frontembere, Szabó Tibi és Kara Misa.

– A forgatásokra hetekkel ezelőtt elkezdődött a felkészülés, a közös próbák sora – nyilatkozta Kónya István, a város alpolgármestere, a film producere. Mint elmondta, ezután az első jeleneteket múlt szerdán rögzítették a várban, illetve annak kovácsműhelyében, amelyekben már szerepelt a Kossuth és Jászai-díjas színművész, Koncz Gábor is, aki a kovácsmester szerepét formálja meg az alkotásban.

Kónya István kiemelte, múlt héten egy másik helyszínen is forgattak, de arról egyelőre nem kívánt több részletet elárulni, hiszen – mint hangsúlyozta – szeretnék a közönséget meglepni a bemutatón.

– Kedden folytatódott a munka. A Baranyai Tamás rendező és Jobbágy Zoltán operatőr által koordinált, irányított felvételek során rögzítettük azt a jelenetet, amikor Miklós találkozik a farkasokkal – ecsetelte Kónya István. Az alpolgármester ennek kapcsán szólt arról, hogy a Romis Blokk Media Group számos területen segíti a film elkészülését. Nekik köszönhetően Gödöllőről, az egyébként az egyik vodkaféleség reklámjából is ismert cseh farkasok is érkeztek kedden Gyulára, így a film ezen pillanatai még élethűbbek lesznek.

Ugyancsak kedden egy másik kulcsjelenetet is rögzítettek, amikor Toldi Miklós a derék magyar vitézeket sirató özvegyasszonnyal találkozik. A producer ennek kapcsán elárulta, valamennyi olyan eseményt megjelenítenek a filmben, ami az elbeszélő költeményben is benne van, követik az eredeti mű menetét.

– A forgatás remek hangulatban zajlik. Azok a szereplők és statiszták is jelen vannak, akik egyébként az adott jelenetben nem játszanak, és különböző módokon, például sminkeléssel igyekeznek hozzájárulni, hogy még hatékonyabban menjen minden – árult el egy újabb kulisszatitkot Kónya István.

Az alpolgármester hangsúlyozta, bíznak abban, hogy egyedi, a közönségnek is tetsző alkotás születik.

– Eredetileg valamivel kisebb, szerényebb, olyan 30 perces filmben gondolkodtunk, de ahogy mondani szokás: evés közben jön meg az étvágy – folytatta a gondolatot. – Szeretnénk olyan munkát lerakni az asztalra, ami méltó Gyulához, hiszen a városnév kötelez valamennyiünket. A megfelelő eszközök a rendelkezésünkre állnak, és szerencsére a már említett Romis Blokk Media Group is számos hasznos tanáccsal, szakmai iránymutatással támogatja a forgatást.

Kérdésünkre megerősítette: Koncz Gábor mellett Reviczky Gábor is szerepel majd a filmben, az általa megformált karakter segítségével jut el Toldi Miklós – akit Berndt Richárd formál meg – a szigetre. Kovács Vanda kettős szerepben jelenik meg a filmben, Toldiné mellett egy meglepetéskaraktert is eljátszik. Fekete László, a világ legerősebb embere lesz a cseh vitéz, de a nézők Kovács Istvánt és a Magna Cum Laude két kiváló zenészét, Kara Misát és Szabó Tibit is láthatják majd a filmvásznon, de hogy ők kiket alakítanak, egyelőre titok. Kónya István kiemelte, Varga Enikő, a GySzC Harruckern Középiskolája és Fodor György, az Erkel Gimnázium tanára is szerepel a filmben. A Toldit egyébként először augusztus végén Nagyszalontán, majd szeptember 20-án 18 órától, a gyulai Erkel Ferenc Kulturális Központban mutatják be.