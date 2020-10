Csapoltak a vérszívók a Csaba Centerben

Vámpír és Drakula is közreműködött abban, hogy A Vérszívók délutánján (és) estéjén minél több önkéntes nyújtsa a karját pénteken, a Csaba Center színpadán. Hozzájuk hasonlóan a megyei vérellátó és a megyei Vöröskereszt munkatársai is elégedettek voltak, mert folyamatosan jöttek az emberek hogy segítsenek, és ez legyen az év legnagyobb csapolása.

A szakemberek halloweenhez illő öltözetben, például ,,Vérszívó vagyok” feliratú, fekete pólóban mértek testhőmérsékletet és kérdezték ki a donorokat, valamint vették aztán vérüket. A nagy sikert arató rendezvény ötlete Pocsajiné Kis Mária Erzsébettől és Károlyi Ágnestől, a megyei Vöröskereszt munkatársaitól származott.

Több támogató is a jó ügy mellé állt, így a készlet erejéig pólókat, valamint csokit, süteményt is adhattak az önkénteseknek. Emellett tombolát kaptak, és mindenki nyert valamit. Volt is miben elvinniük az ajándékokat, ugyanis a Csaba Center öko-bevásárlótáskákat ajánlott fel, és a helyszínt biztosította ingyen a programnak.

– Régóta partnerei vagyunk a megyei vérellátónak és a Vöröskeresztnek, és az a közös tapasztalatunk, hogy érdemes itt véradást szervezni – hangsúlyozta Hrabovszki György, a bevásárlóközpont igazgatója. – A társadalmi felelősségvállalás keretében több, nemes célt szolgáló rendezvénynek is térítésmentesen adunk helyet, és ajándékokat is felajánlunk. A Csaba Centerben, a bérlők és az alkalmazottak, valamint a vásárlók is szívesen beülnek a székbe, hogy vérükkel segítsenek a bajba jutottaknak.

Ferenczi Szabolcs, a center műszaki vezetője is a karját nyújtotta. Kiemelte, neki az egész pár percbe került, másoknak akár az életet jelentheti. Hasonlóan nyilatkozott a csorvási Ficze Gáborné is.

– Most először, 48 évesen adok vért, mert eddig a munkám, a sok elfoglaltság miatt valahogy nem jött össze – mondta. – Ma Csabán jártam munkaügyben, és mivel olvastam a lehetőségről, én is csatlakoztam az önkéntesek táborához. Úgy gondolom, a koronavírus-járvány időszakában a korábbiaknál is nagyobb segítséget nyújt az ember, ha vért ad.

Tóth Zoltánné, a megyei Vöröskereszt igazgatója kiemelte, egy donor három életet ment meg. Mivel a középiskolákba és a munkahelyekre a járvány miatt nem tudnak bejutni, ezt a rendhagyó módját (is) választották a véradásnak.